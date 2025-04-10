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Происшествия

Журналиста Лукпана Ахмедьярова задержали в Астане

Журналиста Лупана Ахмедьярова арестовали, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2025 20:24 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В социальной сети распространилась информация о том, что задержали журналиста Лукпана Ахмедьярова. Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу Департамента полиции Астаны.

Как рассказали в ведомстве, по заявлению жительницы города Уральска зарегистрировано досудебное расследование по факту распространения заведомо ложной информации по ст. 274 УК РК.

"В рамках уголовного дела гражданин А. доставлен в полицию для проведения следственных действий. Иная информация в интересах следствия не разглашается", – ответили в департаменте.

Ранее сообщалось, что жительницу Жанаозена наказали за ложное сообщение сына о заминированной школе.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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