Журналиста Лукпана Ахмедьярова задержали в Астане

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

В социальной сети распространилась информация о том, что задержали журналиста Лукпана Ахмедьярова. Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу Департамента полиции Астаны.

Как рассказали в ведомстве, по заявлению жительницы города Уральска зарегистрировано досудебное расследование по факту распространения заведомо ложной информации по ст. 274 УК РК. "В рамках уголовного дела гражданин А. доставлен в полицию для проведения следственных действий. Иная информация в интересах следствия не разглашается", – ответили в департаменте. Ранее сообщалось, что жительницу Жанаозена наказали за ложное сообщение сына о заминированной школе.

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