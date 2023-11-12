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В Эстонии оценили влияние массы тела на личность человека

исследование Фото: pixabay
Психологи из Тартуского университета в Эстонии подвели итоги крупномасштабного исследования, изучавшего связь между чертами личности и массой тела с течением времени, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации журнала Journal of Personality (JOP), наиболее широко распространенной концепцией личности считается модель "Большой пятерки". Она предполагает, что люди обладают 5 основными чертами:

  • невротизмом,
  • экстраверсией,
  • открытостью опыту,
  • доброжелательностью
  • и добросовестностью.

Чтобы выяснить природу связи между индексом массы тела (ИМТ) и личностью, ученые проанализировали данные другой научной работы, собиравшей информацию о выпускниках школ штата Висконсин в США на протяжении нескольких десятилетий.

Результаты показали очень слабую связь между чертами личности и ИМТ, измеренным в один тот же момент времени. В то же время персональные качества в отдельно взятый временной период не коррелировали с будущими значениями ИМТ. Хотя статистическая модель могла предсказать будущие значения ИМТ, используя ответы на отдельные элементы личностного опросника, она не обнаружила корреляции с показателями личностных качеств.

Между тем, ученые выяснили, что по ИМТ можно прогнозировать будущие изменения личностных качеств в будущем. Так лица с более низким значением индекса (недобором веса для своего роста) в среднем оказывались более добросовестными и покладистыми по сравнению с людьми с более высоким показателем ИМТ.

Добросовестность – это черта личности, характеризующаяся склонностью к организованности, ответственности, целеустремленности и надежности, часто связанная с прилежностью, пунктуальностью и ориентацией на детали в своих действиях и работе. С другой стороны, доброжелательность – это черта личности, отражающая склонность человека к сотрудничеству, доброте, чуткости и, как правило, приятному общению.

"В целом, мы обнаружили, что индекс массы тела имел внутриличностные корреляции с доброжелательностью, добросовестностью и некоторыми личностными качествами, а также предсказывал изменения тех же черт у большой выборки взрослых в течение интервалов времени от 7 до 11 лет", – заключили авторы исследования.

Ранее в США ученые оценили влияние веса на риск преждевременной смерти.

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