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Что нужно делать при сидячем образе жизни – исследование

исследование Фото: pixabay
Дополнительные 5 минут умеренной физической активности в день значительно улучшают здоровье сердца при сидячем образе жизни. Кроме того, даже сокращение времени сидения за счет более долгого сна может позитивно повлиять на сердце, сообщает Zakon.kz.

Как пишет European Heart Journal, авторы работы проанализировали данные 6 исследований, в которых приняли участие 15 246 человек из 5 стран. Каждый пациент использовал носимое набедренное устройство для измерения активности в течение 24 часов в сутки.

Отмечается, что, используя данные активности людей и показатели их сердечно-сосудистого здоровья, ученые смоделировали, как изменение двигательных привычек может повлиять на здоровье. Оказалось, что при сидячем образе жизни всего пять минут умеренной активности в день значительно улучшают работу сердца. Самой полезной заменой сидению была активность умеренной или высокой интенсивности: бег, быстрая прогулка или подъем по лестнице. При этом важно, чтобы движение повышало частоту сердечных сокращений и дыхания.

Кроме того, пишет издание, здоровье сердца было лучше у людей, которые больше спали в течение дня. Это может означать, что даже сон полезнее для здоровья, чем сидение. Но ученые предполагают, что более длительный сон просто оставляет меньше времени для вредных перекусов, чем и объясняется их результат.

Также сообщается, что более длительная активность приводит к лучшим результатам, подчеркнули ученые. Так, для 54-летней женщины с небольшим лишним весом замена 30 минут ежедневного сидения или лежания умеренными или энергичными физическими упражнениями может привести к уменьшению окружности талии на 2,5 см (2,7%) и снижению уровня гликированного гемоглобина на 1,33 ммоль/моль (3,6%). Это снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и диабета.

Ранее сообщалось, что ученые из Массачусетской больницы общего профиля выяснили, что 150 минут физической активности несут одинаковые преимущества для здоровья сердца, независимо от того, распределяет ли их человек на всю неделю или на один-два дня.

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