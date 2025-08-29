Сидячий образ жизни может привести к опасному заболеванию – терапевт
Российский врач-терапевт Надежда Чернышова заявила, что сидячий образ жизни является одним из факторов риска развития сахарного диабета второго типа, сообщает Zakon.kz.
В беседе с aif.ru 29 августа 2025 года она отметила, что главный способ лечения – изменение образа жизни.
"Сахарный диабет второго типа – это многофакторное заболевание, лечение должно быть тоже направлено на несколько факторов. Самый главный способ лечения – это модификация образа жизни. То есть человек должен добавить в жизнь физическую активность. Недостаток физической активности, сидячий образ жизни – это один из факторов риска развития сахарного диабета второго типа".Надежда Чернышова
Также врач посоветовала избегать перееданий и использовать больше здоровой пищи.
"Нужно ограничить пищу, богатую простыми углеводами, богатую жирами, особенно трансжирами, то есть переходить на более здоровое питание".Надежда Чернышова
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
