Сидячий образ жизни может привести к опасному заболеванию – терапевт

Российский врач-терапевт Надежда Чернышова заявила, что сидячий образ жизни является одним из факторов риска развития сахарного диабета второго типа, сообщает Zakon.kz.

В беседе с aif.ru 29 августа 2025 года она отметила, что главный способ лечения – изменение образа жизни.

"Сахарный диабет второго типа – это многофакторное заболевание, лечение должно быть тоже направлено на несколько факторов. Самый главный способ лечения – это модификация образа жизни. То есть человек должен добавить в жизнь физическую активность. Недостаток физической активности, сидячий образ жизни – это один из факторов риска развития сахарного диабета второго типа". Надежда Чернышова

Также врач посоветовала избегать перееданий и использовать больше здоровой пищи.

"Нужно ограничить пищу, богатую простыми углеводами, богатую жирами, особенно трансжирами, то есть переходить на более здоровое питание". Надежда Чернышова

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

