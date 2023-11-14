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Ушел из жизни один из основателей рок-группы "Алиса" Андрей Шаталин

основатель группы Алиса Фото: youtube.com
На 64 году жизни умер один из основателей рок-группы "Алиса" Андрей Шаталин, сообщает Zakon.kz.

О его смерти сообщил коллектив группы через социальные сети.

Андрей Шаталин стоял у истоков легендарной рок-группы "Алиса", был гитаристом ее "золотого состава". Он принимал участие в записи наиболее известных альбомов коллектива "БлокАда", "Шабаш", "Для тех, кто свалился с Луны", "Черная метка" и других.

В 2003 году покинул группу и занялся сольной карьерой.

В августе сообщалось, что музыкант ушел из дома в Петербурге и не вернулся, его искали волонтеры. В итоге он был найден живым. СМИ писали, что Андрей Шаталин длительное время находился в депрессии и накопил долги по кредитам.

В возрасте 95 лет скончался Фрэнк Борман, астронавт, командовавший историческим полетом корабля Apollo 8 на Рождество 1968 года. Экипаж 10 раз обогнул Луну и подготовил почву для высадки на спутник Земли в следующем году.

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