Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Голос Эдит Пиаф воссоздадут с помощью ИИ

французская певица Фото: wikimedia
Спустя 60 лет после смерти голос Эдит Пиаф воссоздадут с помощью искусственного интеллекта для озвучивания ее собственной биографической картины, сообщает Zakon.kz.

Warner Music Group (WMG) в партнерстве с наследниками Пиаф выпустила полнометражный фильм "Эдит". Искусственный интеллект обучили воспроизводить голос Пиаф через сотни голосовых клипов, сообщает The Guardian.

В фильме используют оригинальные выступления французской певицы. Фильм находится на стадии пробной версии, и для его дальнейшего развития WMG сотрудничает с продюсерской компанией Seriously Happy.

Это не первый случай неожиданного возвращения умершего художника в качестве рассказчика: в 2022 году голос Энди Уорхола воссоздали с помощью ИИ для документального фильма Netflix "Дневники Энди Уорхола".

Записи из дневника читал актер Билл Ирвин, затем голос Уорхола был преобразован с помощью программы ИИ Resemble.

Голос Джона Леннона был недавно выделен с помощью ИИ, чтобы помочь оставшимся в живых участникам The Beatles записать "Now and Then" – их последнюю совместную песню.

Пол Маккартни подчеркнул, что программное обеспечение не использовалось для создания нового исполнения Леннона. 

Читайте также

Тело мужчины и живую собаку нашли в США
Тело мужчины и его живую собаку нашли в США спустя два месяца
председатель КНР
Си Цзиньпин прибыл в США для встречи с Байденом
ЦАХАЛ официально заявила о намерении бомбить больницу "Аш-Шифа"
ЦАХАЛ официально заявила о намерении атаковать больницу "Аш-Шифа"
Данияр Кунафин
Интересное Франция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала пост-обращение
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала пост-обращение
Казахстан, соцпомощь, трудовая книжка
Кому не нужна трудовая книжка для оформления пенсии в Казахстане
Новая 10-тысячная купюра появится в Казахстане
Новая 10-тысячная купюра появится в Казахстане
Как в Казахстане будут проверять знания студентов: новые правила
Как в Казахстане будут определять знания студентов: новые правила
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления