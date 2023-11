Голос Эдит Пиаф воссоздадут с помощью ИИ

Спустя 60 лет после смерти голос Эдит Пиаф воссоздадут с помощью искусственного интеллекта для озвучивания ее собственной биографической картины, сообщает Zakon.kz.

Warner Music Group (WMG) в партнерстве с наследниками Пиаф выпустила полнометражный фильм "Эдит". Искусственный интеллект обучили воспроизводить голос Пиаф через сотни голосовых клипов, сообщает The Guardian.

В фильме используют оригинальные выступления французской певицы. Фильм находится на стадии пробной версии, и для его дальнейшего развития WMG сотрудничает с продюсерской компанией Seriously Happy.

Это не первый случай неожиданного возвращения умершего художника в качестве рассказчика: в 2022 году голос Энди Уорхола воссоздали с помощью ИИ для документального фильма Netflix "Дневники Энди Уорхола".

Записи из дневника читал актер Билл Ирвин, затем голос Уорхола был преобразован с помощью программы ИИ Resemble.

Голос Джона Леннона был недавно выделен с помощью ИИ, чтобы помочь оставшимся в живых участникам The Beatles записать "Now and Then" – их последнюю совместную песню.

Пол Маккартни подчеркнул, что программное обеспечение не использовалось для создания нового исполнения Леннона.