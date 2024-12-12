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Мир

Израиль атаковал город Эль-Хиям, нарушив соглашение о 60-дневном перемирии

беспилотник атаковал город, куда вошли войска Ливана, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 21:18 Фото: wikipedia.org
Несколько мирных жителей были ранены во время атаки беспилотного летательного аппарата ВВС Израиля на пункт Эль-Хиям на юге Ливана, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала Al Jadeed, ранее командование ливанской армии объявило о начале операции по размещению своих подразделений в городе Эль-Хиям после вывода оттуда израильских войск в соответствии с соглашением о прекращении огня. Армейские бульдозеры расчистили от завалов проезды в этот приграничный город, а саперы приступили к обследованию местности с целью обнаружения неразорвавшихся боеприпасов. Населению было рекомендовано пока воздержаться от возвращения в свои дома.

Премьер-министр республики Наджиб Микати осудил очередное нарушение Израилем соглашения о 60-дневном перемирии, которое было достигнуто в результате американо-французской инициативы.

"Израильский противник не выполняет своих обязательств. Комитет по мониторингу за соблюдением режима прекращения огня должен положить конец этим нарушениям и добиться вывода оккупационных сил со всех занимаемых ими территорий на юге Ливана", – заявил премьер.

Ранее сообщалось, что в Газе подсчитали число погибших в военном конфликте палестинцев за прошедший год.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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