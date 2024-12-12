Бьянка объяснила, зачем в ее райдере указан дорогой алкоголь

39-летняя российская певица Татьяна Липницкая, более известная как Бьянка, рассказала, для чего у нее в райдере указан дорогой алкоголь, сообщает Zakon.kz.

На YouTube-шоу "Алена, блин!" она заявила, что собирает такие презенты для своих друзей.

"Объясню, для чего он мне нужен. Я просто забираю его домой. И когда ко мне приходят друзья, то мы можем выпить винца. Мальчикам вискарь наливаю", – заявила Бьянка.

Журналистка Алена Жигалова поблагодарила ее за честность и подтвердила, что многие звезды таким способом пополняют свой домашний бар.

Также артистка призналась, что давно увеличила свои гонорары, так как ее песни попали в топы на музыкальных платформах. Она призвала не доверять информации не из первых рук.

"Иногда вы пишете очень неправдивые вещи, и я собираюсь подавать на вас в суд. Я повышаю гонорар в зависимости от того, куда я еду, какая логистика, сколько со мной коллектива едет и сколько треков я пою", – пояснила артистка.

Кроме того, Бьянка отметила, что ее популярность повысилась благодаря участию в проекте "Звезды в джунглях".

Ранее Бьянка рассказала, как похудела на 41 килограмм.