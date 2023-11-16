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Основателя сетей "Тануки" и "Ерш" объявили в розыск в России

основатель "Тануки" Фото: Instagram/alexanderorlovbulldozer
Ресторатор и основатель сетей "Тануки" и "Ерш" Александр Орлов объявлен в розыск, сообщает Zakon.kz.

По данным МВД РФ, 52-летнего Орлова разыскивают по уголовной статье. О каком именно правонарушении идет речь, не уточняется, сообщают "Ведомости".

В конце сентября Орлов продал последние активы в России. Доли в размере 33,3% в трех фирмах – "Тануки", "Тануки-Краснодар" и "Тануки-Н.-Новгород" – перешли бизнесмену Андрею Аскерко. Этим компаниям принадлежат шесть ресторанов "Тануки" в Москве, Подмосковье, Краснодаре и Нижнем Новгороде.

В последнее время Орлов проживал в Алматы. Он покинул Россию в начале 2022 года после начала военного конфликта России и Украины.  

Летом 2023 года Орлов также продал местный бизнес Bulldozer Group (сейчас Alba Group, включает 15 ресторанов, среди них "Хорошая девочка", Eshak, "Такахули" и "Манана") неназванным инвесторам с Ближнего Востока. Комплекс "Орловские бани" в Подмосковье был и вовсе закрыт.

Александр Орлов – один из самых известных рестораторов в России. Созданная им (в партнерстве с Андреем Исаевым) в 2004 году сеть японских ресторанов "Тануки" насчитывает 76 точек, 66 из которых расположены в Москве. В холдинг также входят пивные рестораны "Ерш" и сервис доставки "Твоя пицца".

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