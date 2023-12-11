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Суд отказал МВД в заочном аресте ресторатора Орлова

Суд отказал МВД в заочном аресте ресторатора Орлова Фото: Instagram/alexanderorlovbulldozer
Суд не стал арестовывать объявленного в розыск основателя "Тануки" Орлова. Он был объявлен в международный розыск по делу о причинении имущественного ущерба. Ресторатор связал дело с недопониманием, сообщает Zakon.kz.

Тверской районный суд Москвы не стал заочно арестовывать ресторатора и основателя сетей "Тануки" и "Ёрш" Александра Орлова по делу о причинении имущественного ущерба, не удовлетворив ходатайство следователя МВД, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Орлов был объявлен в международный розыск, дело возбуждено по статье о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием организованной группой с причинением особо крупного вреда. 

В последнее время Орлов проживал в Алматы. Он покинул Россию в начале 2022 года после начала военного конфликта России и Украины.  

Летом 2023 года Орлов продал местный бизнес Bulldozer Group (сейчас Alba Group, включает 15 ресторанов, среди них "Хорошая девочка", Eshak, "Такахули" и "Манана") неназванным инвесторам с Ближнего Востока. Комплекс "Орловские бани" в Подмосковье был и вовсе закрыт.

Александр Орлов – один из самых известных рестораторов в России. Созданная им (в партнерстве с Андреем Исаевым) в 2004 году сеть японских ресторанов "Тануки" насчитывает 76 точек, 66 из которых расположены в Москве. В холдинг также входят пивные рестораны "Ерш" и сервис доставки "Твоя пицца".

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