Фасад офиса канцлера в Берлине разрисовали экоактивисты
Фото: X(Twitter)/@AufstandLastGen
Экоактивисты движения Letzte Generation ("Последнее поколение") написали оранжевой краской на фасаде офиса канцлера в Берлине "Помогите! Ваши дети", сообщает Zakon.kz.
Также они оставили отпечатки своих рук.
"Призыв о помощи на фасаде ведомства канцлера. Если мы не станем громкими сейчас, у нас не будет будущего!" – подписали активиств пост в соцсети X.
Известно, что в акции участвовали 16 около 16 активистов, 10 из которых были задержаны полицией. Все они младше 20 лет.
💬 Wir müssen zusehen, wie Menschen, die dreimal so alt sind wie wir, unsere Lebenspläne zerstören.— Letzte Generation (@AufstandLastGen) March 2, 2024
Und wofür? Dafür, dass einige wenige Reiche noch reicher werden und ihre Macht behalten. pic.twitter.com/EzAKrvd4c3
Ранее активисты этого же движения измазали краской один из самых узнаваемых символов Берлина – Бранденбургские ворота.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript