Фасад офиса канцлера в Берлине разрисовали экоактивисты

Экоактивисты движения Letzte Generation ("Последнее поколение") написали оранжевой краской на фасаде офиса канцлера в Берлине "Помогите! Ваши дети", сообщает Zakon.kz.

Также они оставили отпечатки своих рук.

"Призыв о помощи на фасаде ведомства канцлера. Если мы не станем громкими сейчас, у нас не будет будущего!" – подписали активиств пост в соцсети X.

Известно, что в акции участвовали 16 около 16 активистов, 10 из которых были задержаны полицией. Все они младше 20 лет.

💬 Wir müssen zusehen, wie Menschen, die dreimal so alt sind wie wir, unsere Lebenspläne zerstören.



Und wofür? Dafür, dass einige wenige Reiche noch reicher werden und ihre Macht behalten. pic.twitter.com/EzAKrvd4c3 — Letzte Generation (@AufstandLastGen) March 2, 2024

Ранее активисты этого же движения измазали краской один из самых узнаваемых символов Берлина – Бранденбургские ворота.