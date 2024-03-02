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Фасад офиса канцлера в Берлине разрисовали экоактивисты

экоактивисты в Берлине, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2024 23:40 Фото: X(Twitter)/@AufstandLastGen
Экоактивисты движения Letzte Generation ("Последнее поколение") написали оранжевой краской на фасаде офиса канцлера в Берлине "Помогите! Ваши дети", сообщает Zakon.kz.

Также они оставили отпечатки своих рук.

"Призыв о помощи на фасаде ведомства канцлера. Если мы не станем громкими сейчас, у нас не будет будущего!" – подписали активиств пост в соцсети X.

Известно, что в акции участвовали 16 около 16 активистов, 10 из которых были задержаны полицией. Все они младше 20 лет.

Ранее активисты этого же движения измазали краской один из самых узнаваемых символов Берлина – Бранденбургские ворота.

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