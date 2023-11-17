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В ВОЗ взялись за одиноких людей

социальное одиночество Фото: pixabay
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о начале реализации трехлетней глобальной инициативы по борьбе с одиночеством, а также о создании комиссии, призванной содействовать развитию социальных связей в сообществах по всему миру, сообщает Zakon.kz.

В Комиссию по социальным связям входят около десятка видных активистов и политиков из нескольких стран.

Они будут анализировать зоны повышенного риска социальной изоляции по всему миру и способствовать формированию чувства общности и инклюзивности среди людей, находящихся на периферии основной жизни, для улучшения их общего состояния здоровья и благополучия, сообщает UPI.

Комиссия соберется на свое первое заседание 6-8 декабря, а летом 2025 года планирует выпустить всеобъемлющий доклад о глобальном одиночестве.

Социальная изоляция, характеризующаяся отсутствием достаточного количества социальных связей, и одиночество подчеркивают повсеместные проблемы, с которыми сталкивается комиссия.

Эти проблемы часто ассоциируются с пожилыми людьми в богатых странах, однако изоляция и одиночество влияют на здоровье и благополучие людей всех возрастных групп, отметили в ВОЗ.

Отсутствие социальных связей соперничает или превосходит многие известные факторы риска ранней смерти, включая курение, чрезмерное употребление алкоголя, недостаток физической активности, ожирение и загрязнение воздуха.

Исследования продолжают подчеркивать значительное влияние одиночества на психическое здоровье, которое коррелирует с тревогой и депрессией и на 30% повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследования также показывают, что социальная изоляция затрагивает примерно каждого четвертого пожилого человека в мире, в то время как до 15% молодых людей испытывают одиночество во всех регионах.

В то же время доказано, что социальная изоляция влияет на результаты обучения: учащиеся старших классов, испытывающие одиночество, чаще бросают школу и в дальнейшем ощущают общий недостаток поддержки как дома, так и на работе.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что новая комиссия поможет установить социальные связи в качестве одного из основных глобальных приоритетов в области здравоохранения в попытке смягчить эти проблемы.

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