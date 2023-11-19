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ВОЗ признала одиночество глобальной угрозой здоровью, сравнимой с курением 15 сигарет в день

ВОЗ признала одиночество глобальной угрозой здоровью, сравнимой с курением 15 сигарет в день Фото: pixabay
Всемирная организация здравоохранения учредила международную комиссию по борьбе с одиночеством, которое представляет большую опасность для здоровья людей, чем ожирение и отсутствие физической активности, сообщает Zakon.kz.

Члены комиссии называют проблему одиночества "недооцененной угрозой общественному здоровью", обещая пересмотреть представление о ней, сообщает The Guardian.

С социальной изоляцией будут разбираться эксперты из разных стран. И первое заседание пройдет уже в начале этого декабря. Правда, быстрых результатов никто не обещает.

В комиссию по одиночеству вошли 11 человек. Следующие три года они будут оценивать влияние социальных связей на здоровье человека. А после проанализируют все данные и предложат варианты борьбы с одиночеством во всем мире.

"Высокие показатели социальной изоляции и одиночества во всем мире имеют серьезные последствия для здоровья и благополучия. Люди без достаточно прочных социальных связей подвергаются более высокому риску инсульта, тревоги, деменции, депрессии, самоубийства и многого другого. Эта комиссия ВОЗ поможет сделать социальные связи глобальным приоритетом здравоохранения и поделиться наиболее многообещающими вмешательствами", — отметил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Риски для здоровья от одиночества такие же серьезные, как при курении до 15 сигарет в день. Эта проблема представляет собой даже больший риск, нежели ожирение и отсутствие физической активности.

В связи с этим комиссия ставит перед собой задачу "пересмотреть представление об одиночестве". Эксперты сходятся во мнении, что на данный момент проблема является "недооцененной угрозой общественному здоровью".

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