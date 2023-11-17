События в Украине: Путин заявил об отсутствии мыслей о конфликте до 2014 года

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Президент Владимир Путин признался, что до 2014 года не допускал и мысли о возможности конфликта между Россией и Украиной. Российский лидер отметил, что если бы кто-то в то время сказал ему, что такое возможно, то он бы не поверил, сообщает Zakon.kz.

Правительство Нидерландов одобрило выделение очередного пакета военной помощи Украине на сумму 2 млрд евро. Министр обороны страны Кайса Оллонгрен заявила, что с учетом нового пакета общий объем военной помощи Украине со стороны Нидерландов должен составить около 7,5 млрд евро.

В Херсонской области в результате обстрела погиб местный житель, заявил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

Финляндия в ночь на 18 ноября закроет четыре пограничных пункта на границе с Россией, заявил премьер-министр страны Петтери Орпо. Перестанут работать пункты пересечения границы Ваалимаа, Нуйямаа, Имарта и Ниирала.

Президент США Джо Байден подписал закон о временном финансировании федерального правительства, позволяющий избежать приостановки его работы. Подписанный документ предполагает финансирование работы федеральных ведомств до 19 января 2024 года и не содержит помощь для Украины и Израиля.

Воздушную тревогу объявили в Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

Глава Евросовета Шарль Мишель в начале следующей недели приедет с визитом в Киев. Отмечается, что Мишель планирует принять участие в мероприятиях, посвящённых годовщине протестов на Майдане.

Владимир Зеленский подписал закон о передаче на нужды военной промышленности 96 млрд гривен (2,66 млрд долларов) из региональных бюджетов. При этом премьер Украины Денис Шмыгаль заверил, что, несмотря на изъятие средств из местных бюджетов, украинское правительство будет помогать регионам и они смогут финансировать свои потребности.

Минторг США внес в черный список четыре компании, в том числе якобы связанные с РФ. В черный список внесены компании Novax Group S. A., якобы связанную с Россией, Венесуэлой, Коста-Рикой и Панамой, Zero Waste Global SA, связанную с Венесуэлой и Панамой, а также испанскую Aerofalcon S. L. за "деятельность, противоречащую национальным интересам США". В частности, в Минторге США пришли к выводу, что данные компании "поставляли авиазапчасти американского производства" правительству президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Читайте также Медведь напал на экоактивиста в Польше во время репортажа об исчезновении медведей В ВОЗ взялись за одиноких людей Компания заплатит 923 тысячи тенге за просмотр 12 фильмов

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