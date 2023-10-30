Власти Уэльса хотят пересмотреть определение слова "женщина"

Правительство Уэльса хочет пересмотреть законодательное определение слова "женщина", чтобы защитить права трансгендеров, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Telegraph, в Сеть попал проект нового закона о гендерных квотах, который хотят принять в Уэльсе. Согласно документу, половину мандатов в Сенедде (парламенте Уэльса) должны будут получить женщины. Но при этом само значение слова "женщина" в законе хотят пересмотреть.

В частности, документ предполагает, что к женщинам будут относить "людей, которые собираются пройти, проходят или прошли процесс или часть процесса изменения своего пола на женский путем смены физиологических или иных половых признаков".

Министр по делам Уэльса Дэвид Дэвис заявил, что "глубоко обеспокоен" появлением законопроекта и обсудит его содержание с представителями различных правозащитных групп. Он подчеркнул, что инициатива властей Уэльса может оказать негативное влияние на соблюдение прав женщин. Правозащитники также раскритиковали документ и отметили, что в нынешнем виде проект вряд ли примут.

Действующий первый министр правительства Уэльса Марк Дрейкфорд ранее заявлял, что готов бороться за права людей, изменивших свой пол. Он выразил уверенность, что "трансгендерные женщины – это женщины".

Ранее ни один трансгендер не явился на специальные соревнования в рамках Кубка мира по плаванию в Германии.