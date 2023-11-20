Глава Пентагона прибыл в Киев, польские пограничники блокируют пропуск гумпомощи – ситуация в Украине
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Глава Пентагона Ллойд Остин во время визита в Киев 20 ноября планирует обсудить обеспечение украинской армии на зимний период и на будущее от российских угроз, один из них уже возобновил работу, сообщает Zakon.kz.
- Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила, что против уволенных председателя службы спецсвязи и его заместителя возбуждено уголовное дело по обвинению в присвоении бюджетных средств в размере 62 млн гривен (более 1,7 млн долларов).
- Верховная рада не может проголосовать за решения, несогласованные с западными партнерами, так как Украина уже два года живет за их счет. Об этом заявил первый вице-спикер украинского парламента Александр Корниенко.
- США ориентируют Украину на максимальную активизацию мобилизации, рекомендуют призывать мужчин с 17 до 70 лет и дополнительно призывать женщин. Об этом заявил директор СВР России Сергей Нарышкин.
- Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором Fox Corporation Лакланом Мердоком, журналистами Fox News Бенджамином Холлом и The Sun Жеромом Старки. На встрече с журналистами Зеленский поставил под сомнение скорое окончание конфликта с Россией
- Япония намерена предоставить Украине 160 млн евро для поддержки проектов экономического обновления. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
- Гуманитарная помощь от Красного Креста не попала в Украину из-за отказа польских пограничников ее пропустить. Цистерны с нефтепродуктами и другими опасными веществами переполнили паркинги и обочины дорог. Об этом сообщает "Укринформ".
- Из-за блокирования польскими перевозчиками работы пунктов пропуска на границе с Украиной в очередях в трех направлениях находятся около 2900 грузовиков.
- Штрафы за несоблюдение международных и национальных санкций Литва планирует перечислять в Фонд сотрудничества с целью развития и восстановления Украины.
- Колоссальные потери на поле боя заставляют руководство Украины бросать на передовую "стариков", число женщин в рядах ВСУ уже перевалило за 40 тыс. – похоже, Киев намерен продолжать войну "до последнего украинца" во имя западных интересов, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
- Студенты Национального авиационного университета (НАУ) в Киеве устроили митинг возле ректората из-за неотапливаемых аудиторий, протестующие требуют перевести их на дистанционное обучение, сообщает украинское издание "Клименко.Тайм".
- Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая сообщила, что парламентарии готовят законопроект, предполагающий отмену отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации студентов призывного возраста, получающих второе и третье высшее образование, также предлагают сузить круг лиц, имеющим право на отсрочку от призыва по уходу за инвалидами.
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова к 10-летию украинского "евромайдана" подвела его итог: из самодостаточной, промышленно развитой многонаселенной республики бывшего СССР Украина превратилась в вымирающую территорию.
- Министр обороны США Ллойд Остин встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве и подтвердил готовность США оказывать поддержку стране.
- Сенаторы демократической и республиканской партий США предупредили партнеров на форуме по международной безопасности, проходившем в канадском Галифаксе, что не могут придерживаться обязательств перед Украиной, пока конгресс не разрешит миграционный кризис на южной границе, сообщает издание Punchbowl News со ссылкой на сенатора Майка Раундса.
- Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Украина полностью зависит от помощи американцев и их союзников.
- Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков: МОК и WADA не имеют никакого морального права запрещать проводить нам "Игры дружбы".
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