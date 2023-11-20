Глава Пентагона прибыл в Киев, польские пограничники блокируют пропуск гумпомощи – ситуация в Украине

Фото: pixabay

Глава Пентагона Ллойд Остин во время визита в Киев 20 ноября планирует обсудить обеспечение украинской армии на зимний период и на будущее от российских угроз, один из них уже возобновил работу, сообщает Zakon.kz.

Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила, что против уволенных председателя службы спецсвязи и его заместителя возбуждено уголовное дело по обвинению в присвоении бюджетных средств в размере 62 млн гривен (более 1,7 млн долларов).

Верховная рада не может проголосовать за решения, несогласованные с западными партнерами, так как Украина уже два года живет за их счет. Об этом заявил первый вице-спикер украинского парламента Александр Корниенко.

США ориентируют Украину на максимальную активизацию мобилизации, рекомендуют призывать мужчин с 17 до 70 лет и дополнительно призывать женщин. Об этом заявил директор СВР России Сергей Нарышкин.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором Fox Corporation Лакланом Мердоком, журналистами Fox News Бенджамином Холлом и The Sun Жеромом Старки. На встрече с журналистами Зеленский поставил под сомнение скорое окончание конфликта с Россией

Япония намерена предоставить Украине 160 млн евро для поддержки проектов экономического обновления. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Гуманитарная помощь от Красного Креста не попала в Украину из-за отказа польских пограничников ее пропустить. Цистерны с нефтепродуктами и другими опасными веществами переполнили паркинги и обочины дорог. Об этом сообщает "Укринформ".

Из-за блокирования польскими перевозчиками работы пунктов пропуска на границе с Украиной в очередях в трех направлениях находятся около 2900 грузовиков.

Штрафы за несоблюдение международных и национальных санкций Литва планирует перечислять в Фонд сотрудничества с целью развития и восстановления Украины.

Колоссальные потери на поле боя заставляют руководство Украины бросать на передовую "стариков", число женщин в рядах ВСУ уже перевалило за 40 тыс. – похоже, Киев намерен продолжать войну "до последнего украинца" во имя западных интересов, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

Студенты Национального авиационного университета (НАУ) в Киеве устроили митинг возле ректората из-за неотапливаемых аудиторий, протестующие требуют перевести их на дистанционное обучение, сообщает украинское издание "Клименко.Тайм".

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая сообщила, что парламентарии готовят законопроект, предполагающий отмену отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации студентов призывного возраста, получающих второе и третье высшее образование, также предлагают сузить круг лиц, имеющим право на отсрочку от призыва по уходу за инвалидами.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова к 10-летию украинского "евромайдана" подвела его итог: из самодостаточной, промышленно развитой многонаселенной республики бывшего СССР Украина превратилась в вымирающую территорию.

Министр обороны США Ллойд Остин встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве и подтвердил готовность США оказывать поддержку стране.

Сенаторы демократической и республиканской партий США предупредили партнеров на форуме по международной безопасности, проходившем в канадском Галифаксе, что не могут придерживаться обязательств перед Украиной, пока конгресс не разрешит миграционный кризис на южной границе, сообщает издание Punchbowl News со ссылкой на сенатора Майка Раундса.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Украина полностью зависит от помощи американцев и их союзников.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков: МОК и WADA не имеют никакого морального права запрещать проводить нам "Игры дружбы". Читайте также Гололед, туман и сильный ветер ожидаются в 12 областях Казахстана во вторник Более 200 мафиози приговорили к 2200 годам лишения свободы 260 тысяч трансгендеров в Великобритании насчитали по ошибке

Следите за новостями zakon.kz в: