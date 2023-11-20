Макаки забрались в дом и покусали младенца в Таиланде
Фото: pixabay
14 ноября в провинции Пхангнга трехмесячный младенец находился дома без присмотра взрослых, когда в комнату неожиданно ворвалась стая яванских макак, сообщает Zakon.kz.
Как пишет портал Newsflare, животные забрались в кровать к мальчику и набросились на него. Одна из обезьян укусила ребенка за голову, а другие в этот момент пытались отнять у него бутылочку с молоком.
Отмечается, что агрессивных обезьян смогла прогнать родственница ребенка.
Пострадавшего госпитализировали, в больнице у младенца диагностировали открытую черепно-мозговую травму, глубокие раны и укусы на теле.
В июле 2022 года сообщалось, что власти Японии вынуждены отстреливать агрессивно настроенных макак.
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