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Макаки забрались в дом и покусали младенца в Таиланде

макаки покусали ребенка Фото: pixabay
14 ноября в провинции Пхангнга трехмесячный младенец находился дома без присмотра взрослых, когда в комнату неожиданно ворвалась стая яванских макак, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал Newsflare, животные забрались в кровать к мальчику и набросились на него. Одна из обезьян укусила ребенка за голову, а другие в этот момент пытались отнять у него бутылочку с молоком.

Отмечается, что агрессивных обезьян смогла прогнать родственница ребенка.

Пострадавшего госпитализировали, в больнице у младенца диагностировали открытую черепно-мозговую травму, глубокие раны и укусы на теле.

В июле 2022 года сообщалось, что власти Японии вынуждены отстреливать агрессивно настроенных макак.

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