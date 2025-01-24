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Мир

В Таиланде арестовали россиянина по обвинению в убийстве сына

Арест, фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2025 03:33 Фото: pixabay
В провинции Пхангнга на юге Таиланда россиянина арестовали по обвинению в убийстве 13-летнего сына, сообщает Zakon.kz.

По уточнению газеты The Nation, 23 января катер с таиландскими и иностранными туристами возвращался на материк после экскурсии на Суринские острова. По свидетельству капитана катера, в этот момент 46-летний россиянин схватил сына и бросил его в море с левого борта на носу катера. После этого отец прыгнул вслед за ним.

Фото: nationthailand

Капитан немедленно остановил судно и увидел мальчика, лежащего на воде без движения и плывущего в его сторону отца. Он предложил россиянину подняться на борт, но тот отказался. Затем капитан и другие члены команды подняли мальчика на катер. Он получил травмы головы и лица, попав под винты судна. Моторная лодка на большой скорости отправилась к берегу, чтобы доставить пострадавшего в больницу Курабури Чай Паттхана, где врачи констатировали смерть из-за травм, несовместимых с жизнью.

Отмечается, что погибший Лукас, рожденный от жительницы Таиланда и являющийся гражданином этой страны. У самого мужчины было двойное гражданство. Ему предъявили обвинение в умышленном убийстве, но он отрицает вину. Мужчине грозит лишение свободы на срок 15–20 лет, либо пожизненное заключение или смертная казнь.

Семья, фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2025 03:33

Фото: nationthailand

Недавно в Минфине Таиланда рассказали о планах разрешить туристам на Пхукете оплачивать товары и услуги биткоинами.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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