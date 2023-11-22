События в Украине: США вновь ввели санкции , министр обороны Германии прибыл в Киев

Фото: president.gov.ua

CША ввели санкции против двух российских военных, Владимир Зеленский провел встречу с Федеральным министром обороны Германии Борисом Писториусом, который пребывает с визитом в Украине, сообщает Zakon.kz.

CША ввели санкции против двух российских военных, которых обвиняли в убийствах мирных жителей в украинских Буче и Андреевке. Госдепартамент вннс в список полковника российской армии Азатбека Омурбекова и военнослужащего Даниила Фролкина, говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена. Омурбекову, Фролкину и их ближайшим родственникам запрещен въезд в Соединённые Штаты. CША ввели санкции против двух российских военных, которых обвиняли в убийствах мирных жителей в украинских Буче и Андреевке.

Министр обороны Германии Борис Писториус, прибывший во вторник с необъявленным визитом в Киев, объявил о новом пакете военной помощи Украине. Он рассказал о нем на совместном брифинге с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым, пишет"РБК-Украина". В новый пакет войдут четыре системы IRIS-T, 20 тысяч снарядов 155-мм калибра, противотанковые мины и другое вооружение.

В Киев 21 ноября также прибыла президент Молдовы Майя Санду. Она вместе с супругами Зеленскими почтила память погибших во время Революции достоинства, пишет издание "Бабель", публикуя фото.

В десятую годовщину начала Евромайдана и Революции Достоинства в Украине президент Польши Анджей Дуда заверил, что Варшава хочет видеть украинцев "в европейской семье как можно скорее" и потому продолжит всячески способствовать Украине на пути в ЕС и НАТО.

Решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС сохранит украинцам веру справедливость и в то, что украинцы действительно защищают общие с ЕС ценности, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве.

Власти США с начала войны Израиля с ХАМАС сократили поставки артиллерийских снарядов Украине более чем на 30%, утверждает ABC News, ссылаясь на высокопоставленный источник в Киеве.

За участие в конфликте в Украине получил помилование 33-летний Николай Оголобяк, который в 2010 году был приговорен к 20 годам колонии за ритуальные убийства подростков. Как рассказал изданию 76.RU отец Оголобяка, тот вернулся в Ярославль в начале ноября. Оголобяк был членом секты сатанистов, которая сначала убивала собак и кошек, а в 2008 году убила и расчленила четырех подростков — трех девушек и одного молодого человека.

Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской областях Украины, а также в части Запорожской области. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации. Читайте также Япония выразила протест КНДР Обрушение туннеля в Индии: спасатели добились первого серьезного успеха ХАМАС обсуждает мирное соглашение с Израилем

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