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Роберт Кеннеди-младший пообещал демонтировать "американскую военную империю"

кандидат в президенты США Фото: Instagram/robertfkennedyjr
Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в годовщину убийства в 1963 году своего дяди Джона Кеннеди 22 ноября пообещал демонтировать "американскую военную империю" в случае своего избрания, сообщает Zakon.kz.
"Если американский народ изберет меня своим президентом, то я возобновлю процесс (который зондировал мой дядя 60 лет назад) демонтажа американской военной империи. Я верну вооруженные силы к их истинной функции защиты родной страны", – написал он в материале для Fox News.

Также Кеннеди-младший отметил, что он намерен прекратить "безрассудную и воинственную" политику в отношении России и Китая, а также пообещал ликвидировать большую часть американских баз, находящихся вне США.

"Сегодня наша страна пошатнулась под долговым бременем в 33 трлн долларов, большая часть которого является результатом военных расходов", – подчеркнул кандидат в президенты.

По его словам, президент Джон Кеннеди руководствовался "сильной и идеалистической приверженностью миру". Он не начал войну в Лаосе и в Берлине, не вторгся в Кубу, а также отказался бомбить ракетные установки СССР во время Карибского кризиса, добавил Кеннеди-младший.

"Еще не поздно сойти с пути войны и вступить на путь мира, который Джон Ф. Кеннеди предвидел для нашей страны. Даже в нынешнем запущенном состоянии Америка обладает крупнейшим в мире ВВП, богатыми природными ресурсами, а также изобретательным и предприимчивым населением", – отметил в своей публикации кандидат в президенты.

Джон Фитцджеральд Кеннеди, дядя Кеннеди-младшего, был 35-м президентом США от демократической партии. За время своего президентства ему удалось урегулировать несколько крупных кризисов периода холодной войны, а также предпринять серьезные шаги по устранению расовой дискриминации в стране. Джон Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года в результате покушения в Далласе во время следования в открытом президентском кортеже.

Ранее сообщалось, что племянник 35-го президента США Джона Кеннеди юрист и политический деятель Роберт Кеннеди-младший подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на выборах главы государства 2024 года.

Елена Беляева
США
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