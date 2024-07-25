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Израиль предложил создать на Ближнем Востоке аналог НАТО

Израиль предложил создать на Ближнем Востоке аналог НАТО, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 10:56 Фото: Instagram/b.netanyahu
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху предложил США создать на Ближнем Востоке аналогичный НАТО альянс для противодействия угрозам со стороны Ирана, сообщает Zakon.kz.

Об этом политик заявил в ходе 59-минутного выступления на совместном заседании сената и палаты представителей американского конгресса. Трансляцию обращения израильского премьер-министра вела газета The Times на своем YouTube-канале.

"А теперь я хотел бы изложить свое видение Ближнего Востока в целом. Оно частично основывается на том, чему мы стали свидетелями после Второй мировой войны. Тогда, после войны, Америка создала альянс безопасности в Европе, чтобы противостоять растущей советской угрозе. Точно так же Америка и Израиль сегодня могут создать альянс безопасности на Ближнем Востоке, чтобы противостоять растущей угрозе со стороны Ирана", – заявил он.

Нетаньяху подчеркнул, что приглашение вступить в такой альянс должна получить каждая страна региона, которая нормализует отношения с Израилем.

Кроме того, по его словам, США и другие государства будут иметь последствия в случае, если Тель-Авиву не дадут защищаться. Премьер-министр Израиля указал, что военная операция в секторе Газа быстро закончится, если палестинское движение ХАМАС сдастся и вернет заложников.

Нетаньяху поблагодарил США за оказанную помощь в войне с "Хамасом", однако призвал ускорить поставки военной помощи. Во время его выступления вблизи здания Капитолия собрались протестующие, выступающие за прекращение боевых действий в секторе Газа.

7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тыс. человек. Затем Израиль начал свое наступление.

20 мая прокурор МУС потребовал выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля и министра обороны страны Йоава Галанта. Прокурор обвинил их в причастности к истреблению жителей сектора Газа и причинению им тяжких страданий.

После этого Международный суд ООН потребовал от Израиля прекратить военную операцию в Рафахе.

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