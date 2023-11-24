Киев эвакуирует водителей с польской границы, 30% ТЭС работают на изношенном оборудовании: ситуация в Украине

Фото: пресс-служба ДТЭК

Директор Центра исследования энергетики Украины Александр Харченко заявил о том, что около трети украинских теплоэлектростанций имеют изношенное оборудование, которое представляет собой металлоломом, сообщает Zakon.kz.

Австралия с февраля 2022 года предоставила Украине помощь на 910 млн долларов. Об этом сообщила пресс-служба украинского правительства.

Воздушная тревога вновь была объявлена в трех регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения. Сирены прозвучали в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях. Сигналы отменили спустя почти час.

США и Германия хотят вынудить президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией, не убеждая его в этом напрямую, но поставляя лишь то оружие, которое необходимо для удержания нынешнего фронта. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах ФРГ.

Более 37 млрд долларов поступили за неполные 11 месяцев 2023 года в бюджет Украины из внешних источников. Об этом сообщила пресс-служба Минфина страны.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заочно предъявило новое обвинение находящемуся в розыске экс-главе фонда госимущества страны Дмитрию Сенниченко.

Финляндия выделит дополнительно 3 млн евро на инициативу Всемирной продовольственной программы (ВПП) в системе ООН, направленную на обеспечение экспорта украинского зерна. Об этом сообщил МИД республики.

Украина в минувшие сутки вынуждена была запросить аварийную помощь у Румынии из-за дефицита в энергосистеме. Об этом сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

Турция вновь готова предоставить свою территорию для проведения переговоров по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Об этом сообщил глава МИД республики Хакан Фидан на саммите по стратегическим коммуникациям (Stratcom summit) в Стамбуле.

МИД Эстонии решил отказаться от личной охраны, приставленной к послу балтийской республики в Киеве после эскалации конфликта в Украине. Об этом со ссылкой на дипведомство сообщил портал гостелерадио ERR.

Время ожидания грузового автотранспорта в очередях на польско-украинской границе составляет 200 часов у КПП "Дорогуск" и 150 часов у КПП "Гребенное". Об этом сообщила агентству РАР представитель местной полиции Ева Чиж.

Власти Украины собирают данные для эвакуации водителей, застрявших из-за блокады на польско-украинской границе. Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Сергей Деркач.

Госэнергонадзор Украины проведет проверки нескольких тепловых электростанций из-за внепланового вывода в ремонт энергоблоков, приведшего к дефициту в сети. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго страны.

Верховный суд самопровозглашенной Донецкой Народной Республики приговорил украинского морпеха, убившего раненого военнопленного, к 25 годам колонии, сообщили в прокуратуре ДНР.



Минобороны Украины планирует в 2024 году потратить на закупку ракетного вооружения и боеприпасов порядка 4,85 млрд долларов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители разоблачили в Киеве так называемое "детективное агентство", участники которого осуществляли противоправную слежку за гражданами с использованием спецсредств и незаконно продавали информацию из государственных и правоохранительных баз данных.

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