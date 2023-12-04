Киев работает над созданием новой ракеты, рэкетиры зарабатывали "откупом от мобилизации" – ситуация в Украине

Фото: Совет национальной безопасности и обороны Украины

В пресс-службе СБУ Украины заявили о том, что в Одессе правоохранители разоблачили и задержали рэкетиров, которые выдавали себя за сотрудников СБУ и требовали деньги у военнообязанных за якобы "откуп от мобилизации", сообщает Zakon.kz.

В офисе Зеленского рассматривают возможность отставки Залужного, но считают, что она поспособствует его политической карьере, пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники.

Польша разместила новый саперный батальон в городе Августове у границы с Россией и Белоруссией, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.

В энергетической компании "Укрэнерго" заявили, что из-за высокой аварийности энергоблоков и сезонного похолодания на Украине ситуация в энергосистеме страны остается сложной, а в ближайшие дни не исключен дефицит электроэнергии.

Украина начала работу по созданию новой модификации ракеты "Нептун", сообщил заместитель министра обороны страны Иван Гаврилюк.

Командующий многонациональным Северо-восточным корпусом НАТО, генерал-лейтенант Юрген-Йоахим фон Зандрарт считает, что Россия, несмотря на военный конфликт с Украиной, начала восстанавливать свои боевые возможности, что угрожает Балтийскому региону.



Президент Владимир Зеленский по итогам ежедневного селектора рассказал о получении от партнеров дефицитных ракет к имеющимся системам ПВО и новых современных зенитных комплексов.

Президент Болгарии Румен Радев ветировал принятый парламентом законопроект о ратификации соглашения с Украиной о поставках нашей стране бронетранспортеров, мотивируя это тем, что "депутаты не были в достаточной степени ознакомлены с конкретными условиями передачи".

Путин выступает на церемонии награждения премией "Волонтер года". Президент отметил, что добровольцами и волонтерами в России являются 25% населения, желание помочь нуждающимся передается из поколение в поколение. Отдельно он поблагодарил волонтеров за помощь участникам спецоперации.

Внефракционный народный депутат Дмитрий Шпенов подал в Верховную Раду заявление о досрочном прекращении своих полномочий. Читайте также Михаила Боярского выписали из Мариинской больницы Покидали дома в панике: землетрясение произошло в Турции Жители Венесуэлы одобрили на референдуме присоединение соседней страны

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