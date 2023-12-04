Киев работает над созданием новой ракеты, рэкетиры зарабатывали "откупом от мобилизации" – ситуация в Украине
Фото: Совет национальной безопасности и обороны Украины
В пресс-службе СБУ Украины заявили о том, что в Одессе правоохранители разоблачили и задержали рэкетиров, которые выдавали себя за сотрудников СБУ и требовали деньги у военнообязанных за якобы "откуп от мобилизации", сообщает Zakon.kz.
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