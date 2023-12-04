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Киев работает над созданием новой ракеты, рэкетиры зарабатывали "откупом от мобилизации" – ситуация в Украине

разработка Фото: Совет национальной безопасности и обороны Украины
В пресс-службе СБУ Украины заявили о том, что в Одессе правоохранители разоблачили и задержали рэкетиров, которые выдавали себя за сотрудников СБУ и требовали деньги у военнообязанных за якобы "откуп от мобилизации", сообщает Zakon.kz.
  • В офисе Зеленского рассматривают возможность отставки Залужного, но считают, что она поспособствует его политической карьере, пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники.
  • Польша разместила новый саперный батальон в городе Августове у границы с Россией и Белоруссией, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.
  • В энергетической компании "Укрэнерго" заявили, что из-за высокой аварийности энергоблоков и сезонного похолодания на Украине ситуация в энергосистеме страны остается сложной, а в ближайшие дни не исключен дефицит электроэнергии.
  • Украина начала работу по созданию новой модификации ракеты "Нептун", сообщил заместитель министра обороны страны Иван Гаврилюк.
  • Командующий многонациональным Северо-восточным корпусом НАТО, генерал-лейтенант Юрген-Йоахим фон Зандрарт считает, что Россия, несмотря на военный конфликт с Украиной, начала восстанавливать свои боевые возможности, что угрожает Балтийскому региону.
  • Президент Владимир Зеленский по итогам ежедневного селектора рассказал о получении от партнеров дефицитных ракет к имеющимся системам ПВО и новых современных зенитных комплексов.
  • Президент Болгарии Румен Радев ветировал принятый парламентом законопроект о ратификации соглашения с Украиной о поставках нашей стране бронетранспортеров, мотивируя это тем, что "депутаты не были в достаточной степени ознакомлены с конкретными условиями передачи".
  • Путин выступает на церемонии награждения премией "Волонтер года". Президент отметил, что добровольцами и волонтерами в России являются 25% населения, желание помочь нуждающимся передается из поколение в поколение. Отдельно он поблагодарил волонтеров за помощь участникам спецоперации.
  • Внефракционный народный депутат Дмитрий Шпенов подал в Верховную Раду заявление о досрочном прекращении своих полномочий.

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Елена Беляева
Россия Ситуация в Украине Европейский Союз НАТО ООН Беларусь Великобритания Германия Польша Турция Франция
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