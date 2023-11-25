Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Давка на концерте в Индии привела к смерти студентов

авто Фото: pixabay
Министр здравоохранения индийского штата Керала Вина Джордж заявил о том, что в давке на концерте погибли 4 студента, еще 60 пострадали, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации телеканала NDTV, давка произошла на концерте, который был организован на открытом воздухе в Университете наук и технологий города Кочин. На мероприятии собрались более 2 тыс. человек.

Во время выступления индийской певицы Никиты Ганди начался дождь, и зрители направились в здание учебного заведения, на лестнице возникла давка.

Как уточняется, на месте трагедии работают медики и полиция.

Ранее сообщалось, что рэпера Трэвиса Скотта не привлекут к уголовной ответственности за смертельную давку в толпе во время его концерта.

Читайте также

Украина
В Раде заявили об отмене выборов президента в 2024 году, в Киеве воздушная тревога – ситуация в Украине
плакат
Убийца Джорджа Флойда получил ножевое ранение в тюрьме
подросток
В Узбекистане 14-летнюю девочку 7 месяцев держали в сексуальном рабстве
Елена Беляева
Индия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жителям Казахстана "обещают" компенсации от 150 тысяч тенге
Казахстанцам "обещают" компенсации от 150 тысяч тенге
Сора Рахмонова вышла замуж за депутата
Сестра Шавката Рахмонова вышла замуж за депутата маслихата
снег с дождем обещают в городе
Декабрь в Алматы начнется со снега и гололеда: синоптики составили прогноз на неделю
Футбол Самая дорогая сборная без Евро
Опубликован рейтинг самых дорогих сборных, которые не поедут на Евро-2024
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления