Давка на концерте в Индии привела к смерти студентов
Фото: pixabay
Министр здравоохранения индийского штата Керала Вина Джордж заявил о том, что в давке на концерте погибли 4 студента, еще 60 пострадали, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации телеканала NDTV, давка произошла на концерте, который был организован на открытом воздухе в Университете наук и технологий города Кочин. На мероприятии собрались более 2 тыс. человек.
Во время выступления индийской певицы Никиты Ганди начался дождь, и зрители направились в здание учебного заведения, на лестнице возникла давка.
Как уточняется, на месте трагедии работают медики и полиция.
Ранее сообщалось, что рэпера Трэвиса Скотта не привлекут к уголовной ответственности за смертельную давку в толпе во время его концерта.
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