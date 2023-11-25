Давка на концерте в Индии привела к смерти студентов

Министр здравоохранения индийского штата Керала Вина Джордж заявил о том, что в давке на концерте погибли 4 студента, еще 60 пострадали, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации телеканала NDTV, давка произошла на концерте, который был организован на открытом воздухе в Университете наук и технологий города Кочин. На мероприятии собрались более 2 тыс. человек.

Во время выступления индийской певицы Никиты Ганди начался дождь, и зрители направились в здание учебного заведения, на лестнице возникла давка.

Как уточняется, на месте трагедии работают медики и полиция.

Ранее сообщалось, что рэпера Трэвиса Скотта не привлекут к уголовной ответственности за смертельную давку в толпе во время его концерта.