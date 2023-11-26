Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Сестра Бритни Спирс заявила, что любит раскритиковавшую ее певицу

сестра Бритни Спирс Фото: Instagram/jamielynnspears
На реалити-шоу о выживании "Я знаменитость, заберите меня отсюда!" сестра певицы Бритни Спирс Джейми Линн ответила на вопрос, бывают ли у нее ссоры со звездной родственницей, сообщает Zakon.kz.
"Я люблю свою сестру. Я всегда думала, что она лучше всех, что бы она ни делала. Если кто-то говорил о сестре плохо, даже если я подозревала (ее неправоту), я готова была ее защищать", – цитирует Джейми Линн Page Six.

Отмечается, что 32-летняя Джейми Линн Спирс во всех своих интервью всегда говорила, что только поддерживала Бритни. Однако недавно Бритни Спирс раскритиковала младшую сестру – она заявила, что все ее близкие родственники должны сесть в тюрьму за то, что делали с ней. Спирс имела в виду опеку отца, под которой провела 13 лет и от которой избавилась только в 2021 году.

Ранее сообщалось, что Бритни Спирс закрыла страницу в Instagram из-за реакций на ее мемуары.

Елена Беляева
США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жителям Казахстана "обещают" компенсации от 150 тысяч тенге
Казахстанцам "обещают" компенсации от 150 тысяч тенге
Сора Рахмонова вышла замуж за депутата
Сестра Шавката Рахмонова вышла замуж за депутата маслихата
снег с дождем обещают в городе
Декабрь в Алматы начнется со снега и гололеда: синоптики составили прогноз на неделю
Футбол Самая дорогая сборная без Евро
Опубликован рейтинг самых дорогих сборных, которые не поедут на Евро-2024
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления