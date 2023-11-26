Сестра Бритни Спирс заявила, что любит раскритиковавшую ее певицу

На реалити-шоу о выживании "Я знаменитость, заберите меня отсюда!" сестра певицы Бритни Спирс Джейми Линн ответила на вопрос, бывают ли у нее ссоры со звездной родственницей, сообщает Zakon.kz.

"Я люблю свою сестру. Я всегда думала, что она лучше всех, что бы она ни делала. Если кто-то говорил о сестре плохо, даже если я подозревала (ее неправоту), я готова была ее защищать", – цитирует Джейми Линн Page Six.

Отмечается, что 32-летняя Джейми Линн Спирс во всех своих интервью всегда говорила, что только поддерживала Бритни. Однако недавно Бритни Спирс раскритиковала младшую сестру – она заявила, что все ее близкие родственники должны сесть в тюрьму за то, что делали с ней. Спирс имела в виду опеку отца, под которой провела 13 лет и от которой избавилась только в 2021 году.

Ранее сообщалось, что Бритни Спирс закрыла страницу в Instagram из-за реакций на ее мемуары.