Отцу Бритни Спирс ампутировали ногу

Отцу американской певицы Бритни Спирс Джейми ампутировали ногу, сообщает Zakon.kz.

По информации TMZ, у отца Бритни была обширная инфекция одной из ног. Он попал в больницу в октябре и перенес пять неудачных операций по локализации заражения. После было принято решение об ампутации.

По данным издания, сейчас отец Бритни чувствует себя не очень хорошо.

В ноябре 2021 года стало известно, что Бритни Спирс официально освободили от отцовской опеки.

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Бритни Спирс находилась под опекой отца 13 лет. Летом 2020 года певица выступила в суде, где обвинила Джейми Спирса в жестоком обращении. Отец исполнительницы готов отказаться от опеки при условии, что дочь выплатит ему два миллиона долларов отступных.