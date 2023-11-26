Скончалась актриса из "Бумбараша" и "Уходя – уходи" Наталия Дмитриева

Пресс-служба Молодежного театра на Фонтанке сообщила о том, что в возрасте 78 лет умерла заслуженная артистка России Наталия Дмитриева, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в публикации в социальной сети "ВКонтакте", Дмитриева скончалась от продолжительной болезни.

"Коллеги из Молодежного театра всегда будут помнить ее как честного и безмерно талантливого профессионала, прекрасную женщину, надежного партнера и друга", – говорится в публикации.

В театре принесли соболезнования близким актрисы и назвали потерю невосполнимой.

Известность актрисе принесли роли в спектаклях Владимира Малыщицкого "Сто братьев Бестужевых", "Диалоги", "И дольше века длится день", работах Ефима Падве "Звучала музыка в саду", "Пять углов". В театре на Фонтанке она играла в постановках "Трехгрошовая опера", "Маркиза де Сад", "Жаворонок", "Три сестры" и других спектаклях.

Актриса также снималась в кино, известными стали роли Варвары в фильме "Бумбараш", Виктории в "Уходя – уходи", Людмилы в "Прогулка, достойная мужчин". Она также снималась в сериалах, в том числе в сериале "Агент национальной безопасности". Дмитриева преподавала в Лицее искусств "Санкт-Петербург", где ставила с учениками спектакли по своим сценариям.

В 1996 году Дмитриева получила звание заслуженной артистки России, в 2012-м ее номинировали на театральную премию Санкт-Петербурга "Золотой софит" за роль Тети в спектакле "Фантазии Фарятьева".

Ранее сообщалось, что в возрасте 73 лет умер солист легендарной ансамбля "Дос-Мукасан" Акжол Меирбеков.