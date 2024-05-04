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Умерла актриса из сериала "Солдаты" Галина Давыдова

актриса, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2024 00:14 Фото: gitis.net
4 мая в возрасте 48 лет умерла заслуженная артистка России, доцент кафедры вокального искусства ГИТИСа Галина Давыдова, сообщает Zakon.kz.

О причине смерти актрисы в институте не рассказали.

"Ушла из жизни заслуженная артистка РФ, доцент кафедры вокального искусства, кандидат педагогических наук Галина Евгеньевна Давыдова", – говорится в сообщении ГИТИСа.

Галина Давыдова родилась в 1975 году в Советске Тульской области. Она окончила вокальный факультет музыкального училища имени Даргомыжского, ГИТИС и аспирантуру театрального вуза, в котором впоследствии стала доцентом кафедры вокального искусства.

Широкому зрителю Давыдова известна по ролям в сериалах "Солдаты" и "Час Волкова".

Ранее сообщалось, что в возрасте 83 лет умер американский актер Зак Норман. Актера хорошо знали, как исполнителя ролей в сериале "Спасатели Малибу" и в фильме "Регмайм".

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