Умерла актриса из сериала "Солдаты" Галина Давыдова
Фото: gitis.net
4 мая в возрасте 48 лет умерла заслуженная артистка России, доцент кафедры вокального искусства ГИТИСа Галина Давыдова, сообщает Zakon.kz.
О причине смерти актрисы в институте не рассказали.
"Ушла из жизни заслуженная артистка РФ, доцент кафедры вокального искусства, кандидат педагогических наук Галина Евгеньевна Давыдова", – говорится в сообщении ГИТИСа.
Галина Давыдова родилась в 1975 году в Советске Тульской области. Она окончила вокальный факультет музыкального училища имени Даргомыжского, ГИТИС и аспирантуру театрального вуза, в котором впоследствии стала доцентом кафедры вокального искусства.
Широкому зрителю Давыдова известна по ролям в сериалах "Солдаты" и "Час Волкова".
Ранее сообщалось, что в возрасте 83 лет умер американский актер Зак Норман. Актера хорошо знали, как исполнителя ролей в сериале "Спасатели Малибу" и в фильме "Регмайм".
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