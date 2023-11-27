Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Кыргызстане задержали мэра по подозрению в рейдерстве и связях с ОПГ

задержанный подозреваемый Фото: пресс-служба ГКНБ Кыргызстана
ГКНБ выявил факт организации рейдерского захвата месторождения кварца в Токтогульском районе Джалал-Абадской области со стороны мэра Токтогула в сговоре с членами ОПГ, сообщает Zakon.kz.

В 2022 году Т. Э. А., будучи главой айыл окмоту, на территории которого находилось месторождение, предложил владельцу вести совместную добычу и реализацию кварца, сообщает Kaktus Media.

Получив отказ, Т. Э. А., как предполагается, привлек в том числе И. Б. А. - так называемого смотрящего за Токтогулом от ОПГ Чынгыза Жумагулова (Доо Чынгыз).

"Далее путем применения физической силы, а также угроз в адрес членов его семьи вышеуказанные лица вынудили частного предпринимателя передать им 50% доли предприятия, оформив ее на сына Т. Э. А.".пресс-служба ГКНБ

В дальнейшем на месторождении проводились незаконная добыча и реализация кварца, доходы от которых получал мэр Токтогула совместно с указанным членом ОПГ.

При этом добыча осуществлялась с грубыми нарушениями экологических и технических требований, в результате чего государству был нанесен ущерб на сумму более 74 млн сомов.

В итоге мэр Токтогула, его сын, а также член ОПГ были задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГУ ГКНБ по Джалал-Абадской области. Ведется следствие.


Читайте также

Слухи о новом неизвестном вирусе опровергли в Китае
Слухи о новом неизвестном вирусе опровергли в Китае
бывший губернатор штата Нью-Йорк
Бывшего губернатора штата Нью-Йорк обвинили в сексуальных домогательствах
грузовой корабль
Грузовой корабль затонул у греческого острова: один человек погиб, 12 пропали без вести
Данияр Кунафин
Кыргызстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
строительство ж/д путей
Между Казахстаном и Узбекистаном начали строить железную дорогу
обмен валют
Курсы валют в обменниках Казахстана на 26 ноября
самолеты Франции
Французская компания изучает возможность продажи Казахстану боевых самолетов
вспышка на Солнце
На Земле наблюдается магнитная буря
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления