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Мощный сель сошел в Кыргызстане

Мощный сель сошел в Кыргызстане , фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2024 20:47 Фото: МЧС КР
В селе Арстанбап Джалал-Абадской области Кыргызстана 23 июля сошел мощный сель, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС республики, в результате наводнения повреждены одна больница, торговый дом, пять мостов, а также смыто 23 автомобиля.


По информации ведомства, сейчас спасатели устраняют последствия.

Ранее сообщалось, что в крупнейшем городе юга Кыргызстана, неформально именуемом южной столицей, городе Ош в целях ликвидации последствий селевого потока введен режим чрезвычайной ситуации. 

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Кыргызстан 2024 год Сель
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