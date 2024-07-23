Мощный сель сошел в Кыргызстане

В селе Арстанбап Джалал-Абадской области Кыргызстана 23 июля сошел мощный сель, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС республики, в результате наводнения повреждены одна больница, торговый дом, пять мостов, а также смыто 23 автомобиля.





По информации ведомства, сейчас спасатели устраняют последствия.

Ранее сообщалось, что в крупнейшем городе юга Кыргызстана, неформально именуемом южной столицей, городе Ош в целях ликвидации последствий селевого потока введен режим чрезвычайной ситуации.

