Мощный сель сошел в Кыргызстане
Фото: МЧС КР
В селе Арстанбап Джалал-Абадской области Кыргызстана 23 июля сошел мощный сель, сообщает Zakon.kz.
По информации МЧС республики, в результате наводнения повреждены одна больница, торговый дом, пять мостов, а также смыто 23 автомобиля.
По информации ведомства, сейчас спасатели устраняют последствия.
Ранее сообщалось, что в крупнейшем городе юга Кыргызстана, неформально именуемом южной столицей, городе Ош в целях ликвидации последствий селевого потока введен режим чрезвычайной ситуации.
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