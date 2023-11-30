Знаменитый американский дипломат Генри Киссинджер умер в возрасте 100 лет

Генри Киссинджер, бывший госсекретарь США, дипломат и государственный деятель, скончался в возрасте 100 лет, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Guardian, американский государственный деятель и бывший госсекретарь Генри Киссинджер, один из самых влиятельных дипломатов своего времени, скончался в возрасте 100 лет у себя дома в Кенте, штат Коннектикут. Причину смерти пока не уточнили.

Генри Киссинджер (имя при рождении Хайнц Альфред Киссингер) родился в еврейской семье в Германии в 1923 году. Спасаясь от нацистов, эмигрировал с семьей в США. Участвовал во Второй мировой войне. В 1950-е годы начал карьеру в сфере международных отношений. При президенте США Ричарде Никсоне стал советником по национальной безопасности США и начал оказывать значительное влияние на американскую внешнюю политику.

В качестве дипломата Киссинджер помог завершить войну во Вьетнаме (за что в 1973 году был удостоен Нобелевской премии мира), инициировал политику разрядки в отношениях между США и СССР, организовал сближение США с Китаем. Сегодня многие эксперты считают, что он заложил основы современной внешней политики Соединенных Штатов.

Деятельность Киссинджера оценивают неоднозначно. Его последователи считают его блестящим дипломатом и выдающимся государственным деятелем, который много сделал для США. Критики Киссинджера указывают, что он поддерживал агрессивные действия американских властей и раздувание конфликтов в различных регионах, а также выступал за вторжение в Ирак.

В качестве эксперта и консультанта Киссинджер оставался востребованным до конца жизни. Незадолго до смерти Генри Киссинджер высказывался о российско-украинском военном конфликте и дал оценку деятельности президента СССР Михаила Горбачева.