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Умер знаменитый КВНщик

В возрасте 40 лет скончался знаменитый КВНщик Станислав Агафонов Фото: ВКонтакте/Comedy Баттл
В возрасте 40 лет скончался знаменитый КВНщик Станислав Агафонов, сообщает Zakon.kz.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.

"Умер Станислав Агафонов. Один из самых титулованных авторов и художественных руководителей сразу нескольких команд КВН, в том числе "Сборная Большого Московского цирка". Буквально недавно вспоминал теплыми слова Станислава, так как было приятно работать с ним. Покойся с миром, дорогой Стас", – написал Эдгард Запашный.

Причина смерти артиста не уточняется.

Станислав Агафонов свой творческий путь начал в команде "Байкал", где участвовал в выступлениях и писал планы сценок и шутки. Был участником Высшей лиги КВН в составе команды "Байкал", чемпион Высшей лиги КВН как худрук команды "Раисы".

31 декабря стало известно, что актер из "Бэтмен: Начало" Том Уилкинсон умер в возрасте 75 лет.

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