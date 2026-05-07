Неожиданную причину шума в ушах раскрыл хирург

Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения России Александр Умнов рассказал, причиной чего может быть регулярный шум в ушах, сообщает Zakon.kz.

В беседе с gazeta.ru 7 мая 2026 года хирург отметил, что систематический шум, звон или гул в ушах – это симптом, который в медицине называется тиннитус.

"Самый распространенный вариант – это субъективный тиннитус, который слышит только пациент. Он возникает из-за того, что нарушается нормальная работа слухового нерва или участка мозга, отвечающего за обработку звуков. Часто причина – тревожные и депрессивные состояния. При тревоге и депрессии снижается уровень ГАМК (гамма-аминомасляная кислота. – Прим. ред.) – главного тормозного нейромедиатора, повышается возбудимость нейронов в слуховой коре, и мозг перестает фильтровать звуки, которые ранее отсекал, в том числе внутренний шум слухового нерва", – рассказал Александр Умнов.

Часто, по словам специалиста, возникает порочный круг – шум вызывает тревогу, тревога увеличивает шум и так далее.

"Если стресс сопровождается подъемом давления – шум может быть пульсирующим, ритмичным", – сказал Умнов.

Также шум, как добавил врач, может говорить о наличии серной пробки – проблема решится промыванием уха. Кроме того, это может быть симптомом болезни Меньера с риском потери слуха или опухоли.

"Шум в ушах может быть вызван возрастным снижением слуха, особенно у людей старше 60-65 лет. Обычно это двусторонний высокочастотный шум – звон, писки, "сверчки", признак деградации слухового нерва", – отметил Умнов.

По некоторым данным, которые привел эксперт, остеохондрозом шейного отдела страдают обычно люди после 40 лет с сидячей работой.

"Этот шум непостоянный, может сопровождаться головной болью в области затылка, головокружением, хрустом в шее, "мушками" перед глазами. Шум в одном ухе (особенно вместе с острой болью) может свидетельствовать о среднем отите, шум наряду с заложенностью и снижением слуха – о евстахиите. Если звон в ухе сопровождается головокружением, это может быть симптомом болезни Меньера, которая приводит к сильной потере слуха. В редких случаях шум в одном ухе при снижении слуха может свидетельствовать о доброкачественной опухоли – невриноме, которая сдавливает слуховой нерв", – заявил Умнов.

По его словам, объективный шум в ушах, который может с помощью инструмента услышать врач, встречается реже и может быть вызван спазмом мышц и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

"Он может быть вызван спазмом мышц среднего уха, проблемами с челюстным суставом. Пульсирующий шум – с сердечно-сосудистыми заболеваниями: пороками сердца, патологиями клапанов, аневризмой или сужением, другими патологиями артерий или вен. Шум в ушах может существенно снижать качество жизни, мешать засыпать, вызывать раздражительность. А главное – это сигнал, что в организме не все в порядке. Если он возник внезапно без видимой причины, сопровождается внезапной потерей слуха, сильным головокружением, шаткостью походки и другими неврологическими симптомами, имеет пульсирующий характер, не откладывая, обращайтесь к врачу", – заключил Умнов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

