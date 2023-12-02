События в Украине: Зеленский признал неудачу контрнаступления
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью агентству Associated Press, что конфликт с Россией перешел на новый этап, и признал, что ВСУ не смогли достичь запланированных целей во время летнего контрнаступления, сообщает Zakon.kz.
- С наступлением зимы украинское командование ждут новые, но уже знакомые проблемы: низкие температуры, голые поля, на которых военным негде укрыться. По словам Зеленского, зимой боевые действия ведутся не только на линии фронта, но и внутри городов. В то же время запасы боеприпасов заканчиваются, что может парализовать военные операции украинских военных. Долгожданное контрнаступление, начавшееся после поставок военной помощи Запада на сумму в десятки миллиардов долларов, не привело к ожидаемым прорывам, напоминает Associated Press.
- Супруга президента Украины сказала в интервью для подкаста издания Economist, что мечтает о тихом семейном счастье. Она рассказала, что в военное время видит мужа редко, и вся семья, особенно их младший сын, очень скучает по его постоянному присутствию. Елена Зеленская заявила, что не хочет, чтобы супруг переизбирался в президенты. Очередные президентские выборы в Украине должны были пройти весной следующего года, однако по украинским законам проводить голосование во время действия военного положения запрещено.
- Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил на 170 тысяч человек. Увеличение обусловлено ростом угроз, связанных с проведением спецоперации. Это реакция на агрессивную деятельность и расширение блока НАТО, заявили в Минобороны.
- Теперь штатная численность армии превышает 2,2 миллиона человек. Последний раз численность войск увеличивали в августе 2022 годаШвейцария заморозила российские активы на сумму 7,7 млрд швейцарских франков (примерно 8,8 млрд долларов) в рамках санкций, введенных в отношении России из-за войны в Украине, сообщило агентство Reuters со ссылкой на государственный секретариат экономики (SECO) страны.
- Жители двух сел в Ивано-Франковской области Украины отказались сносить памятники советским солдатам, сообщил директор Ивано-Франковского областного музея освободительной борьбы имени Бандеры Ярослав Коретчук. По его словам, жители сел Кинашев и Загорье-Кукольницкое провели собрание и высказались против демонтажа памятников.
- В Украине петиция с предложением мобилизовать депутатов и чиновников собрала уже 23 тыс. подписей при необходимых 25 тысяч, сообщает "СТРАНА.ua".
- Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что пограничники не выпустили его в командировку в Польшу и США.
- Украинские водители-дальнобойщики, объявившие несколько часов назад голодовку на одном из КПП на границе с Польшей, менее чем через три часа заявили о ее прекращении, сообщил украинский телеканал "Суспильне" ("Общественное") в Telegram-канале. Ранее в пятницу вечером телеканал сообщил, что заблокированные на границе с Польшей украинские водители-дальнобойщики начали голодовку с требованием увеличить количество грузовиков, пропускаемых через КПП.
- Министерство обороны России утверждает, что 1 декабря около 8:00 в западной части акватории Черного моря был обнаружен безэкипажный катер ВМС Украины, следовавший в направлении Крыма.
- Новый план мобилизации украинцев на фронт лежит на столе Владимира Зеленского с июня, однако президент не поддается давлению военных скорее его подписать, сообщает агентство Bloomberg.
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