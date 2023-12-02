События в Украине: Зеленский признал неудачу контрнаступления

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью агентству Associated Press, что конфликт с Россией перешел на новый этап, и признал, что ВСУ не смогли достичь запланированных целей во время летнего контрнаступления, сообщает Zakon.kz.

С наступлением зимы украинское командование ждут новые, но уже знакомые проблемы: низкие температуры, голые поля, на которых военным негде укрыться. По словам Зеленского, зимой боевые действия ведутся не только на линии фронта, но и внутри городов. В то же время запасы боеприпасов заканчиваются, что может парализовать военные операции украинских военных. Долгожданное контрнаступление, начавшееся после поставок военной помощи Запада на сумму в десятки миллиардов долларов, не привело к ожидаемым прорывам, напоминает Associated Press.

Супруга президента Украины сказала в интервью для подкаста издания Economist, что мечтает о тихом семейном счастье. Она рассказала, что в военное время видит мужа редко, и вся семья, особенно их младший сын, очень скучает по его постоянному присутствию. Елена Зеленская заявила, что не хочет, чтобы супруг переизбирался в президенты. Очередные президентские выборы в Украине должны были пройти весной следующего года, однако по украинским законам проводить голосование во время действия военного положения запрещено.

Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил на 170 тысяч человек. Увеличение обусловлено ростом угроз, связанных с проведением спецоперации. Это реакция на агрессивную деятельность и расширение блока НАТО, заявили в Минобороны.

Теперь штатная численность армии превышает 2,2 миллиона человек. Последний раз численность войск увеличивали в августе 2022 годаШвейцария заморозила российские активы на сумму 7,7 млрд швейцарских франков (примерно 8,8 млрд долларов) в рамках санкций, введенных в отношении России из-за войны в Украине, сообщило агентство Reuters со ссылкой на государственный секретариат экономики (SECO) страны.

Жители двух сел в Ивано-Франковской области Украины отказались сносить памятники советским солдатам, сообщил директор Ивано-Франковского областного музея освободительной борьбы имени Бандеры Ярослав Коретчук. По его словам, жители сел Кинашев и Загорье-Кукольницкое провели собрание и высказались против демонтажа памятников.



В Украине петиция с предложением мобилизовать депутатов и чиновников собрала уже 23 тыс. подписей при необходимых 25 тысяч, сообщает "СТРАНА.ua".

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что пограничники не выпустили его в командировку в Польшу и США.

Украинские водители-дальнобойщики, объявившие несколько часов назад голодовку на одном из КПП на границе с Польшей, менее чем через три часа заявили о ее прекращении, сообщил украинский телеканал "Суспильне" ("Общественное") в Telegram-канале. Ранее в пятницу вечером телеканал сообщил, что заблокированные на границе с Польшей украинские водители-дальнобойщики начали голодовку с требованием увеличить количество грузовиков, пропускаемых через КПП.

Министерство обороны России утверждает, что 1 декабря около 8:00 в западной части акватории Черного моря был обнаружен безэкипажный катер ВМС Украины, следовавший в направлении Крыма.

Новый план мобилизации украинцев на фронт лежит на столе Владимира Зеленского с июня, однако президент не поддается давлению военных скорее его подписать, сообщает агентство Bloomberg.

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