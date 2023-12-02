Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

События в Украине: Зеленский признал неудачу контрнаступления

События в Украине: Зеленский признал неудачу контрнаступления, но заявил, что Украина не отступает Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью агентству Associated Press, что конфликт с Россией перешел на новый этап, и признал, что ВСУ не смогли достичь запланированных целей во время летнего контрнаступления, сообщает Zakon.kz.
  • С наступлением зимы украинское командование ждут новые, но уже знакомые проблемы: низкие температуры, голые поля, на которых военным негде укрыться. По словам Зеленского, зимой боевые действия ведутся не только на линии фронта, но и внутри городов. В то же время запасы боеприпасов заканчиваются, что может парализовать военные операции украинских военных. Долгожданное контрнаступление, начавшееся после поставок военной помощи Запада на сумму в десятки миллиардов долларов, не привело к ожидаемым прорывам, напоминает Associated Press.
  • Супруга президента Украины сказала в интервью для подкаста издания Economist, что мечтает о тихом семейном счастье. Она рассказала, что в военное время видит мужа редко, и вся семья, особенно их младший сын, очень скучает по его постоянному присутствию. Елена Зеленская заявила, что не хочет, чтобы супруг переизбирался в президенты. Очередные президентские выборы в Украине должны были пройти весной следующего года, однако по украинским законам проводить голосование во время действия военного положения запрещено.
  • Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил на 170 тысяч человек. Увеличение обусловлено ростом угроз, связанных с проведением спецоперации. Это реакция на агрессивную деятельность и расширение блока НАТО, заявили в Минобороны.
  • Теперь штатная численность армии превышает 2,2 миллиона человек. Последний раз численность войск увеличивали в августе 2022 годаШвейцария заморозила российские активы на сумму 7,7 млрд швейцарских франков (примерно 8,8 млрд долларов) в рамках санкций, введенных в отношении России из-за войны в Украине, сообщило агентство Reuters со ссылкой на государственный секретариат экономики (SECO) страны.
  • Жители двух сел в Ивано-Франковской области Украины отказались сносить памятники советским солдатам, сообщил директор Ивано-Франковского областного музея освободительной борьбы имени Бандеры Ярослав Коретчук. По его словам, жители сел Кинашев и Загорье-Кукольницкое провели собрание и высказались против демонтажа памятников.
  • В Украине петиция с предложением мобилизовать депутатов и чиновников собрала уже 23 тыс. подписей при необходимых 25 тысяч, сообщает "СТРАНА.ua".
  • Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что пограничники не выпустили его в командировку в Польшу и США.
  • Украинские водители-дальнобойщики, объявившие несколько часов назад голодовку на одном из КПП на границе с Польшей, менее чем через три часа заявили о ее прекращении, сообщил украинский телеканал "Суспильне" ("Общественное") в Telegram-канале. Ранее в пятницу вечером телеканал сообщил, что заблокированные на границе с Польшей украинские водители-дальнобойщики начали голодовку с требованием увеличить количество грузовиков, пропускаемых через КПП.
  • Министерство обороны России утверждает, что 1 декабря около 8:00 в западной части акватории Черного моря был обнаружен безэкипажный катер ВМС Украины, следовавший в направлении Крыма.
  • Новый план мобилизации украинцев на фронт лежит на столе Владимира Зеленского с июня, однако президент не поддается давлению военных скорее его подписать, сообщает агентство Bloomberg.

Читайте также

Полярное сияние вновь наблюдают в разных странах мира
Полярное сияние вновь наблюдают в разных странах мира
Жанель Абдрахманова
Россия Ситуация в Украине Зеленский Владимир Путин Владимир Украина
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Зима по расписанию: морозы до минус 21 градуса придут в Казахстан
Зима по расписанию: резкое похолодание до -21° ожидается в Казахстане
прогноз погоды
Казахстанские синоптики составили прогноз погоды на декабрь
Ерке Есмахан и Raim раскрыли имя сына
Ерке Есмахан и Raim раскрыли имя сына
Новый вид мошенничества: Нацбанк обратился к казахстанцам
Новый вид мошенничества: Нацбанк обратился к казахстанцам
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: