Мир

Зеленский раскрыл требование США по российско-украинскому конфликту

Президент Украины, флаг, фото - Новости Zakon.kz от 21.02.2026 03:59 Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского
Как заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью агентству AFP, Россия и США требуют, чтобы Украина вывела войска с территории Донбасса ради урегулирования конфликта, сообщает Zakon.kz.

Как передает Газета.ru, 17 февраля Зеленский заявил, что Киев готов обсуждать вывод войск из Донбасса, если Россия отступит на сопоставимое расстояние.

Он отметил, что украинский народ выступит против мирного соглашения, предполагающего односторонний вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса.

"Американцы и русские говорят: если вы хотите, чтобы конфликт закончился завтра, уходите из Донбасса", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что прорыв по территориальному вопросу может быть достигнут на личной встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

В январе 2026 года Зеленский заявил, что Украина не отдаст Донбасс и Запорожскую АЭС без боя.

Ранее Зеленский перечислил вопросы, которые обсудит только с Путиным.

Аксинья Титова
