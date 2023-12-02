Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Полярное сияние вновь наблюдают в разных странах мира

Полярное сияние вновь наблюдают в разных странах мира Фото: социальные сети
Второй раз за месяц жители разных стран наблюдают необычное явление – полярное сияние, которое стало следствием взрывов на Солнце. Яркий окрас неба, преимущественно, в красный цвет появился в ночь на 2 декабря над большей частью России, сообщает Zakon.kz.

Выброс коронарной массы на Солнце вновь стал причиной яркого события на Земле. Небо в некоторых частях света окрасилось ночью в необычные цвета. Преимущественно, жители наблюдают красный и малиновый свет, местами он переходит в зеленый или синий.

В ночь на 2 декабря необычное явление наблюдают над большей частью России, пишет канал Свежести.

Минувшей ночью полярное сияние зафиксировали жители Китая и части США.

Месяцем ранее, в начале ноября, жителей нескольких регионов Казахстана поразило необычное явление, которое окрасило небо над Западными, Северными и Восточными регионами страны в красный и зеленый цвета.

Как рассказали позднее синоптики, северное сияние стало следствием гeοмaгнитнοй aκтивнοcти. Специалисты отметили, что такое метеорологическое явление не свойственно нашим широтам, и крайне редко можно увидеть на территории страны.

Мария Мельникова
Россия Китай США
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Зима по расписанию: морозы до минус 21 градуса придут в Казахстан
Зима по расписанию: резкое похолодание до -21° ожидается в Казахстане
прогноз погоды
Казахстанские синоптики составили прогноз погоды на декабрь
Ерке Есмахан и Raim раскрыли имя сына
Ерке Есмахан и Raim раскрыли имя сына
Новый вид мошенничества: Нацбанк обратился к казахстанцам
Новый вид мошенничества: Нацбанк обратился к казахстанцам
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: