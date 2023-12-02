Полярное сияние вновь наблюдают в разных странах мира
Выброс коронарной массы на Солнце вновь стал причиной яркого события на Земле. Небо в некоторых частях света окрасилось ночью в необычные цвета. Преимущественно, жители наблюдают красный и малиновый свет, местами он переходит в зеленый или синий.
В ночь на 2 декабря необычное явление наблюдают над большей частью России, пишет канал Свежести.
Минувшей ночью полярное сияние зафиксировали жители Китая и части США.
Месяцем ранее, в начале ноября, жителей нескольких регионов Казахстана поразило необычное явление, которое окрасило небо над Западными, Северными и Восточными регионами страны в красный и зеленый цвета.
Как рассказали позднее синоптики, северное сияние стало следствием гeοмaгнитнοй aκтивнοcти. Специалисты отметили, что такое метеорологическое явление не свойственно нашим широтам, и крайне редко можно увидеть на территории страны.