Полярное сияние вновь наблюдают в разных странах мира

Второй раз за месяц жители разных стран наблюдают необычное явление – полярное сияние, которое стало следствием взрывов на Солнце. Яркий окрас неба, преимущественно, в красный цвет появился в ночь на 2 декабря над большей частью России, сообщает Zakon.kz.

Выброс коронарной массы на Солнце вновь стал причиной яркого события на Земле. Небо в некоторых частях света окрасилось ночью в необычные цвета. Преимущественно, жители наблюдают красный и малиновый свет, местами он переходит в зеленый или синий.

В ночь на 2 декабря необычное явление наблюдают над большей частью России, пишет канал Свежести.

Минувшей ночью полярное сияние зафиксировали жители Китая и части США.

Месяцем ранее, в начале ноября, жителей нескольких регионов Казахстана поразило необычное явление, которое окрасило небо над Западными, Северными и Восточными регионами страны в красный и зеленый цвета.

Как рассказали позднее синоптики, северное сияние стало следствием гeοмaгнитнοй aκтивнοcти. Специалисты отметили, что такое метеорологическое явление не свойственно нашим широтам, и крайне редко можно увидеть на территории страны.