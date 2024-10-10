Полярное сияние увидели в небе жители Семея и Караганды
Фото: Telegram/ABAY NEWS
В ночь на 11 октября жители городов Семей и Караганда наблюдали в небе полярное сияние, сообщает Zakon.kz.
Ночными фотографиями семейчанин поделился с авторами Telegram-канала ABAI NEWS. На них невооруженным глазом видно полярное сияние красного и фиолетового цвета.
Фото: Telegram/ABAY NEWS
Фото: Telegram/ABAY NEWS
По многочисленной информации в СМИ 10 октября началась сильная магнитная буря третьего уровня. По прогнозам специалистов ожидается ее усиление в течение ближайших двух дней.
А это фото сияния от жителя Караганды.
Также накануне стало известно, что область Абай восстанавливает экосистему Иртыша, уже выпущено более 100 тыс. осетров.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript