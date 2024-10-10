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Полярное сияние увидели в небе жители Семея и Караганды

Семей, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 03:03 Фото: Telegram/ABAY NEWS
В ночь на 11 октября жители городов Семей и Караганда наблюдали в небе полярное сияние, сообщает Zakon.kz.

Ночными фотографиями семейчанин поделился с авторами Telegram-канала ABAI NEWS. На них невооруженным глазом видно полярное сияние красного и фиолетового цвета.

Семей, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 03:03

Фото: Telegram/ABAY NEWS

Семей, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 03:03

Фото: Telegram/ABAY NEWS

По многочисленной информации в СМИ 10 октября началась сильная магнитная буря третьего уровня. По прогнозам специалистов ожидается ее усиление в течение ближайших двух дней.

А это фото сияния от жителя Караганды.

Также накануне стало известно, что область Абай восстанавливает экосистему Иртыша, уже выпущено более 100 тыс. осетров.

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Область Абай восстанавливает экосистему Иртыша: выпущено более 100 тысяч осетров
Алия Абди
Интересное Абайская область Казахстан Караганда Семей 2024 год Открытое небо Солнце Фотографии
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