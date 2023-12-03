События в Украине: Зеленский ждет "комплексных решений" по мобилизации, Путин увеличил численность армии

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Зеленский сказал, что ждет комплексных предложений по вопросу мобилизации, которые должны принести "конкретные результаты" в следующем году. Президент России Владимир Путин поручил увеличить штатную численность Вооруженных сил РФ почти на 170 тысяч человек.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в системе мобилизации необходимы изменения. Этот вопрос обсуждался на заседании ставки верховного главнокомандующего 1 декабря. Зеленский сказал, что ждет комплексных предложений по этому вопросу, которые должны принести "конкретные результаты" в следующем году.



Президент России Владимир Путин поручил увеличить штатную численность Вооруженных сил РФ почти на 170 тысяч человек. Текст указа опубликован на сайте Кремля. Согласно документу, численность армии будет составлять 2 209 130 человек, из них 1 320 000 военнослужащих. Процесс будет происходить поэтапно за счет тех, кто хочет служить по контракту.

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