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События в Украине: Зеленский ждет "комплексных решений" по мобилизации, Путин увеличил численность армии

События в Украине: Зеленский ждет "комплексных решений" по мобилизации, Путин увеличил численность армии Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Президент Украины Зеленский сказал, что ждет комплексных предложений по вопросу мобилизации, которые должны принести "конкретные результаты" в следующем году. Президент России Владимир Путин поручил увеличить штатную численность Вооруженных сил РФ почти на 170 тысяч человек.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в системе мобилизации необходимы изменения. Этот вопрос обсуждался на заседании ставки верховного главнокомандующего 1 декабря. Зеленский сказал, что ждет комплексных предложений по этому вопросу, которые должны принести "конкретные результаты" в следующем году.
  • Президент России Владимир Путин поручил увеличить штатную численность Вооруженных сил РФ почти на 170 тысяч человек. Текст указа опубликован на сайте Кремля. Согласно документу, численность армии будет составлять 2 209 130 человек, из них 1 320 000 военнослужащих. Процесс будет происходить поэтапно за счет тех, кто хочет служить по контракту.
  • По информации агентства Reuters, немецкий концерн может запустить производство бронетранспортеров Fuchs уже к концу лета 2024 года, а боевых машин пехоты Lynx — к лету 2025 года.
  • Неизвестные избили в киевском СИЗО депутата Верховной Рады Александра Дубинского, который находится там по обвинению в государственной измене. Об этом сообщает "Страна.ua" со ссылкой на адвокатов политика.
  • Блокада границы с Польшей не влияет на поставки оружия. Об этом в эфире украинского "24 канала" сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
  • Украинский экспорт на польском направлении упал на 40 процентов из-за забастовки перевозчиков. Об этом сообщает газета "Зеркало недели" со ссылкой на главу Министерства экономики республики Юлию Свириденко.
  • Воздушная тревога была объявлена в двух регионах на юге и востоке Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

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