Зеленский пригласил Путина в Киев

Владимир Зеленский, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2025 10:39 Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official
Президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение президента России Владимира Путина приехать в Москву и пригласил его в Киев, сообщает Zakon.kz.

Интервью президента Украины с соответствующим предложением опубликовал телеканал ABC.

"Он может приехать в Киев, – сказал Зеленский. – Я не могу ехать в Москву, когда моя страна каждый день подвергается ракетным обстрелам и атакам. Я не могу ехать в столицу этого террориста. Путин понимает это".

Ранее Зеленский уже комментировал предложение Путина провести встречу в Москве. Тезис тот же: местом встречи Москва быть не может.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
