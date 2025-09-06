Зеленский пригласил Путина в Киев

Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение президента России Владимира Путина приехать в Москву и пригласил его в Киев, сообщает Zakon.kz.

Интервью президента Украины с соответствующим предложением опубликовал телеканал ABC. "Он может приехать в Киев, – сказал Зеленский. – Я не могу ехать в Москву, когда моя страна каждый день подвергается ракетным обстрелам и атакам. Я не могу ехать в столицу этого террориста. Путин понимает это". Ранее Зеленский уже комментировал предложение Путина провести встречу в Москве. Тезис тот же: местом встречи Москва быть не может.

