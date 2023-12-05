Турист из Японии умер на аттракционе в Китае

Турист из Японии умер после прыжка с самой высокой в мире площадки для банджи-джампинга, расположенной в китайском городе Макао, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации портала HK01, джамперу было 56 лет. Мужчина совершил прыжок с площадки на высоте 233 м. По возвращении на землю он почувствовал одышку и потерял сознание.

Как уточняется, турист также перестал дышать, и у него прекратилось сердцебиение. Мужчину доставили в больницу, однако спасти его не удалось. Отмечается, что никаких повреждений на теле погибшего обнаружено не было.

Между тем, на сайте спортивной площадки говорится, что перед прыжком участники должны заполнить документ, в котором необходимо указать имеющиеся у них заболевания. Клиенты обязаны сообщать персоналу о высоком артериальном давлении, проблемах с сердцем, диабете, беременности, эпилепсии и перенесенных травмах.

В то же время на сайте указано, что наличие подобных медицинских противопоказаний не препятствует совершению прыжков для желающих.