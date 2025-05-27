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Туризм

Туристы массово отказываются от поездок в Японию из-за пророчества в книге

Улица, город, люди, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2025 03:20 Фото: pexels
Туристы со всего мира массово отказываются от поездок в Японию из-за пугающего пророчества в популярном комиксе, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, бронирование туров снизилось на 50%. Дело в том, что в манге Рё Тацуки "Будущее, которое я видел" 1999 года было предсказано мощнейшее землетрясение, случившееся в марте 2011 года. Тогда погибло более 20 тыс. человек.

А четыре года назад манга была переиздана в новой версии – там упоминается о катастрофе в июле 2025 года. Именно из-за этого путешественники – особенно из азиатских стран – резко отменяют поездки в Японию.

Хотя утверждения, которые подпитывают интернет-спекуляции, не имеют под собой никакой научной основы, фантазии Тацуки подтверждаются предыдущим упоминанием марта 2011 года, когда землетрясение и цунами на северо-востоке Японии спровоцировали тройную аварию на АЭС "Фукусима -1".

Япония является одной из самых сейсмоопасных стран в мире из-за своего расположения на сейсмически гиперактивном "огненном кольце" Тихого океана. Но эксперты отмечают, что невозможно предсказать время и место землетрясений с какой-либо точностью.

Ранее казахстанцам, планирующим путешествия по Европе и Азии, сообщили хорошую новость.

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Аксинья Титова
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