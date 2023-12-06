Британцев не пустят на порносайты без загрузки удостоверения личности

Сайты, демонстрирующие порнографический контент, должны будут проверять кредитные карты и удостоверения личности с фотографией для проверки возраста пользователей, сообщает Zakon.kz.

Регулирующий орган Ofcom опубликовал проект руководства для платформ по защите детей от порнографии, сообщает Sky News.



Рекомендации включают в себя загрузку данных с паспортов с фотографией, сделанной в настоящий момент. В проекте руководства говорится, что для проверки возраста веб-сайты должны использовать технически точные, надежные и достоверные методы.

Рекомендованы технологии проверки возраста по лицу и проверки возраста в мобильных сетях, которые автоматически блокируют сайты с возрастными ограничениями, если оператор знает, что пользователю нет 18 лет.

Пользователи также могут подписаться на цифровые идентификационные кошельки, где их доказательства возраста хранятся в цифровом виде и могут быть переданы онлайн-сервису порнографии.

Согласно Закону о безопасности в Интернете, платформы, не соблюдающие новые законы, будут подвергаться принудительным мерам, включая возможные штрафы.



"Порнография легко доступна детям в Интернете, и новые законы об онлайн-безопасности ясно показывают, что это должно измениться. В нашем практическом руководстве изложен ряд методов высокоэффективной проверки возраста. Мы четко понимаем, что слабые методы – например, позволяющие пользователям самостоятельно указывать свой возраст – не будут соответствовать этому стандарту". глава Ofcom Мелани Доуз

Ofcom ожидает, что все сервисы будут обеспечивать надежную защиту детей, а также позаботятся о защите прав на частную жизнь и свобод взрослых на доступ к легальному контенту.

Ofcom продолжит работать с порносайтами, чтобы доработать проект руководства до публикации окончательной версии в начале 2025 года.