Садыр Жапаров запретил чиновникам дарить ему подарки

Фото: wikimedia

6 декабря президенту Кыргызстана Садыру Жапарову исполнилось 55 лет. Он запретил чиновникам дарить ему подарки, сообщает prosud.kz.

О запрете президента Кыргызстана рассказал заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов. "То, что смог полностью изменить ситуацию в нашей стране во всех отношениях, тот темп, который он задал, – это исторические масштабы преобразования. Хотел бы пожелать президенту продолжать в том же духе". Эдиль Байсалов Байсалов отметил, что проводимые в стране реформы изначально болезненные. Поэтому многим кыргызстанцам придется менять свое отношение, работать по-другому, а экономике перестраиваться.

Читайте также Японский таксист сбил голубя и попал под арест Израильтянам посоветовали отказаться от поездок в Казахстан

Следите за новостями zakon.kz в: