Садыр Жапаров запретил чиновникам дарить ему подарки
Фото: wikimedia
6 декабря президенту Кыргызстана Садыру Жапарову исполнилось 55 лет. Он запретил чиновникам дарить ему подарки, сообщает prosud.kz.
О запрете президента Кыргызстана рассказал заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов.
"То, что смог полностью изменить ситуацию в нашей стране во всех отношениях, тот темп, который он задал, – это исторические масштабы преобразования. Хотел бы пожелать президенту продолжать в том же духе".Эдиль Байсалов
Байсалов отметил, что проводимые в стране реформы изначально болезненные. Поэтому многим кыргызстанцам придется менять свое отношение, работать по-другому, а экономике перестраиваться.
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