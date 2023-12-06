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Садыр Жапаров запретил чиновникам дарить ему подарки

президент Кыргызстана Фото: wikimedia
6 декабря президенту Кыргызстана Садыру Жапарову исполнилось 55 лет. Он запретил чиновникам дарить ему подарки, сообщает prosud.kz.

О запрете президента Кыргызстана рассказал заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов.

"То, что смог полностью изменить ситуацию в нашей стране во всех отношениях, тот темп, который он задал, – это исторические масштабы преобразования. Хотел бы пожелать президенту продолжать в том же духе".Эдиль Байсалов

Байсалов отметил, что проводимые в стране реформы изначально болезненные. Поэтому многим кыргызстанцам придется менять свое отношение, работать по-другому, а экономике перестраиваться.


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