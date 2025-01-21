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Мир

Садыр Жапаров запретил проповедникам ходить по домам и объяснил почему

в Кыргызстане запретили проповедникам ходить по домам, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2025 19:35 Фото: pixabay
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон о религии и объяснил почему, сообщает Zakon.kz.

В Facebook он отметил, что приверженцы религиозных норм просили его отклонить закон с возражением.

"В то же время есть и граждане со светскими взглядами, которые настаивали на подписании и введении закона в силу. Не будем забывать, что последних в нашей стране столько же, сколько и религиозных. Светские люди против того, чтобы незнакомцы ходили по квартирам и домам, стучались в двери. Люди хотят получить ответы на вопросы, кто эти странствующие проповедники, есть ли у них удостоверения, выданные муфтиятом, казиятом или хатыбиятом, какую организацию или направление они пропагандируют и не противоречит ли оно нашей религии", – написал он.

Жапаров подчеркнул, что в законе есть только один спорный момент – вопрос обхода домов для проповедей. Президент Кыргызстана отметил, что не против даавата (приглашение в ислам), но пока призвал "проводить его в мечетях, на свадьбах, похоронах, рынках или в других местах, где собираются люди".

Он также добавил, что в последнее время участились случаи распространения радикальных материалов и книг, которые пропагандируют неправильные течения.

Глава государства подчеркнул, что в данное время жители страны разделились на 33 течения. В Кыргызстане существуют запрещенные судом радикальные течения, которые, несмотря на это, продолжают свою деятельность.

В прошлом году КР вернула из Сирии 544 гражданина, которые уехали туда "на джихад". В данное время они проходят реабилитацию под контролем государства, с ними проводится разъяснительная работа.

Деятельность 14 экстремистских или террористических организаций запрещена судом Кыргызской Республики и прекращена на территории страны.

"Если их деятельность действительно прекращена? Возможно, среди них есть те, кто действует тайно?" – задается вопросом Жапаров.

Течения, деятельность которых запрещена судом в Кыргызстане

  • "Аль-Каида".
  • "Исламское движение Восточного Туркестана".
  • "Курдский народный конгресс".
  • "Организация освобождения Восточного Туркестана".
  • "Исламская партия Туркестана".
  • "Церковь Муна".
  • "Жайшуль Махди".
  • "Джунд аль-Халифат".
  • "Ансаруллох".
  • "Акромия".
  • "Пропагандистские материалы и деятельность Саида Бурятского (А.Тихомирова)".
  • "ИГИЛ — Исламское государство Ирака и Леванта".
  • "Джамаат ат-Таухид валь-Джихад".
  • "Организация "Джихад".

Течения, деятельность которых не запрещена судом в Кыргызстане

  • "Таблиги Джамаат".
  • "Салафия".
  • "Хизмет" (гюленисты).
  • "Нурджулар".
  • Сулайманисты.
  • "Ахмадия".
  • Кораниты ("Ахлуль Куран").
  • "Братья-мусульмане".
  • "Адвентисты седьмого дня".
  • Свидетели Иеговы.
  • Протестанты.
  • Церковь Иисуса Христа.
  • Саентологи.
  • Тенгрианцы.

Президент заметил, что число последователей этих течений с каждым днем растет. Это происходит из-за того, что незапрещенные течения все активнее распространяют свои книги и брошюры.

"У нас нет претензий к гражданам, которые отправляются на даават с чистыми намерениями. Проблема в том, что некоторые недобросовестные организации используют обходы как прикрытие, чтобы тайно завлекать людей в неправильные течения. Это крайне опасная тенденция, она угрожает нашему будущему", – сказал он.

Садыр Жапаров также призвал не превращать благие дела в политическую игру и поручил муфтияту и Совету улемов разработать правила для подомового обхода вплоть до мельчайших деталей и представить их ему.

Ранее отдел шариата и фетвы Духовного управления мусульман Казахстана утвердил расписание религиозных дней на 2025 год.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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