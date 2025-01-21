Садыр Жапаров запретил проповедникам ходить по домам и объяснил почему
В Facebook он отметил, что приверженцы религиозных норм просили его отклонить закон с возражением.
"В то же время есть и граждане со светскими взглядами, которые настаивали на подписании и введении закона в силу. Не будем забывать, что последних в нашей стране столько же, сколько и религиозных. Светские люди против того, чтобы незнакомцы ходили по квартирам и домам, стучались в двери. Люди хотят получить ответы на вопросы, кто эти странствующие проповедники, есть ли у них удостоверения, выданные муфтиятом, казиятом или хатыбиятом, какую организацию или направление они пропагандируют и не противоречит ли оно нашей религии", – написал он.
Жапаров подчеркнул, что в законе есть только один спорный момент – вопрос обхода домов для проповедей. Президент Кыргызстана отметил, что не против даавата (приглашение в ислам), но пока призвал "проводить его в мечетях, на свадьбах, похоронах, рынках или в других местах, где собираются люди".
Он также добавил, что в последнее время участились случаи распространения радикальных материалов и книг, которые пропагандируют неправильные течения.
Глава государства подчеркнул, что в данное время жители страны разделились на 33 течения. В Кыргызстане существуют запрещенные судом радикальные течения, которые, несмотря на это, продолжают свою деятельность.
В прошлом году КР вернула из Сирии 544 гражданина, которые уехали туда "на джихад". В данное время они проходят реабилитацию под контролем государства, с ними проводится разъяснительная работа.
Деятельность 14 экстремистских или террористических организаций запрещена судом Кыргызской Республики и прекращена на территории страны.
"Если их деятельность действительно прекращена? Возможно, среди них есть те, кто действует тайно?" – задается вопросом Жапаров.
Течения, деятельность которых запрещена судом в Кыргызстане
- "Аль-Каида".
- "Исламское движение Восточного Туркестана".
- "Курдский народный конгресс".
- "Организация освобождения Восточного Туркестана".
- "Исламская партия Туркестана".
- "Церковь Муна".
- "Жайшуль Махди".
- "Джунд аль-Халифат".
- "Ансаруллох".
- "Акромия".
- "Пропагандистские материалы и деятельность Саида Бурятского (А.Тихомирова)".
- "ИГИЛ — Исламское государство Ирака и Леванта".
- "Джамаат ат-Таухид валь-Джихад".
- "Организация "Джихад".
Течения, деятельность которых не запрещена судом в Кыргызстане
- "Таблиги Джамаат".
- "Салафия".
- "Хизмет" (гюленисты).
- "Нурджулар".
- Сулайманисты.
- "Ахмадия".
- Кораниты ("Ахлуль Куран").
- "Братья-мусульмане".
- "Адвентисты седьмого дня".
- Свидетели Иеговы.
- Протестанты.
- Церковь Иисуса Христа.
- Саентологи.
- Тенгрианцы.
Президент заметил, что число последователей этих течений с каждым днем растет. Это происходит из-за того, что незапрещенные течения все активнее распространяют свои книги и брошюры.
"У нас нет претензий к гражданам, которые отправляются на даават с чистыми намерениями. Проблема в том, что некоторые недобросовестные организации используют обходы как прикрытие, чтобы тайно завлекать людей в неправильные течения. Это крайне опасная тенденция, она угрожает нашему будущему", – сказал он.
Садыр Жапаров также призвал не превращать благие дела в политическую игру и поручил муфтияту и Совету улемов разработать правила для подомового обхода вплоть до мельчайших деталей и представить их ему.
Ранее отдел шариата и фетвы Духовного управления мусульман Казахстана утвердил расписание религиозных дней на 2025 год.