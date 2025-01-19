Принцу Гарри грозит депортация из США после инаугурации Трампа

Британского принца Гарри могут депортировать из США после инаугурации избранного американского президента Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz.

Об этом 18 января 2025 года рассказал представитель аналитического центра Heritage Foundation Найл Гардинер в интервью Daily Express.

По мнению эксперта, Трамп может опубликовать иммиграционные документы принца Гарри в течение нескольких месяцев после вступления в должность.

"В мае 2023 года центр подал заявление в суд с требованием обнародовать иммиграционные документы принца Гарри из-за сомнений в законности его пребывания в стране после его признания в употреблении наркотиков. Однако в сентябре 2024 года заявление было заблокировано судьей", – напомнили в газете.

Эксперт добавил, что шансы на это весьма велики, поскольку Трамп уже заявлял в прошлом, что он примет соответствующие меры, если Гарри солгал в своем заявлении.

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится в понедельник, 20 января 2025 года. Ранее стало известно, что из-за плохой погоды ее проведут в ротонде Капитолия Соединенных Штатов.

Младший сын британского короля Чарльза III, герцог Сассекский впервые указал Соединенные Штаты в качестве постоянного места жительства в апреле 2024 года.