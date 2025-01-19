Прекращение огня в секторе Газа: что известно к этому часу

ХАМАС передал посредникам имена заложников, которые должны быть освобождены 19 января 2025 года в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа, сообщает Zakon.kz.

По информации радио Kan, которое ссылается на собственные источники, представитель ХАМАС заявил, что список передан и Израиль "получит его в ближайшее время".

Также сообщается, что министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир ушел в отставку в знак протеста против соглашения с ХАМАС. Также возглавляемая им партия "Оцма ехудит" вышла из состава правительственной коалиции Биньямина Нетаньяху.

Накануне Бен-Гвир предупреждал о таком решении и заявил, что в случае возобновления боевых действий в анклаве его партия будет готова вернуться в правительство.

При этом Израиль до сих пор не прекратил обстрелы сектора Газа. 19 января стало известно, что из-за ударов ЦАХАЛ погибли как минимум 10 палестинцев, пишет ТАСС.

Ранее армия обороны Израиля заявила о начале новой волны ударов по объектам радикалов на территории сектора Газа на фоне невыполнения условий сделки о прекращении огня.

Режим прекращения огня в секторе Газа должен был начаться 19 января в 8:30 по местному времени (11:30 по времени Астаны). Об этом 18 января сообщал представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари.