#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
530.12
546.08
5.17
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
530.12
546.08
5.17
Мир

Прекращение огня в секторе Газа: что известно к этому часу

Израиль и Палестина, Ближний Восток, сектор Газа, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2025 13:42 Фото: pixabay
ХАМАС передал посредникам имена заложников, которые должны быть освобождены 19 января 2025 года в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа, сообщает Zakon.kz.

По информации радио Kan, которое ссылается на собственные источники, представитель ХАМАС заявил, что список передан и Израиль "получит его в ближайшее время".

Также сообщается, что министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир ушел в отставку в знак протеста против соглашения с ХАМАС. Также возглавляемая им партия "Оцма ехудит" вышла из состава правительственной коалиции Биньямина Нетаньяху.

Накануне Бен-Гвир предупреждал о таком решении и заявил, что в случае возобновления боевых действий в анклаве его партия будет готова вернуться в правительство.

При этом Израиль до сих пор не прекратил обстрелы сектора Газа. 19 января стало известно, что из-за ударов ЦАХАЛ погибли как минимум 10 палестинцев, пишет ТАСС.

Ранее армия обороны Израиля заявила о начале новой волны ударов по объектам радикалов на территории сектора Газа на фоне невыполнения условий сделки о прекращении огня.

Режим прекращения огня в секторе Газа должен был начаться 19 января в 8:30 по местному времени (11:30 по времени Астаны). Об этом 18 января сообщал представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари.

Андрей Дюсупов
Поделиться новостью
Читайте также
Россиянин 20 лет требует через суд признать метеоритом найденный им камень
Мир
13:57, Сегодня
Россиянин 20 лет требует через суд признать метеоритом найденный им камень
Принцу Гарри грозит депортация из США после инаугурации Трампа
Мир
11:14, Сегодня
Принцу Гарри грозит депортация из США после инаугурации Трампа
TikTok больше не работает в США
Мир
09:46, Сегодня
TikTok больше не работает в США
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: