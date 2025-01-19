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Мир

Россиянин 20 лет требует через суд признать метеоритом найденный им камень

космос, метеорит, астрономия, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2025 13:57 Фото: wikimedia
Житель Саранска на протяжении двух десятилетий ведет активную борьбу за признание Российским академическими кругами своего камня в качестве метеоритного, сообщает Zakon.kz.

С момента находки в 2004 году он неоднократно обращался в суд и к академикам, пытаясь предоставить доказательства, которые подтвердили бы, что обнаруженный объект имеет внеземное происхождение. Однако его усилия не увенчались успехом, и он сталкивался с регулярными отказами по причине отсутствия научных подтверждений, пишет РИА "Новости".

Россиянин полагает, что найденный им объект является фрагментом земного происхождения, который был выбит в космос вследствие удара астероида, а затем вернулся на Землю спустя миллионы лет.

Тем не менее, проведенные комитетом по метеоритам РАН исследования установили, что объект представляет собой не более чем обычный песчаник. В результате этого заключения, в 2009 году мужчина инициировал судебное разбирательство, обвиняя акамедемиков в провокации недостаточного анализа, который, по его мнению, ограничивался лишь визуальным осмотром.

В 2023 году житель вновь подал иск, предъявляя новые доказательства. Однако суд не нашел оснований для пересмотра дела. В 2024 году Мосгорсуд оставил это решение без изменений.

В 2015 году житель Австралии Дэвид Холл обнаружил золотой самородок во время поиска металлов с детектором в местном парке. "Золото" оказалось редким метеоритом возрастом 4,6 миллиарда лет. И его стоимость, по оценкам ученых, гораздо выше драгоценного металла.

Андрей Дюсупов
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