Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года

В Совете Федераций РФ приняли постановление о дате выборов президента России, сообщает Zakon.kz.

ЦИК РФ рассмотрит 8 декабря, в пятницу, проект постановления о голосовании на выборах президента в течение трех дней. Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, передает РИА Новости.

Действующий президент России Владимир Путин пока официально не объявлял об участии в предстоящих выборах. Он говорил, что огласит свое решение только после того, как о выборах объявит парламент.