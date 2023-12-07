Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года
Фото: wikimedia
В Совете Федераций РФ приняли постановление о дате выборов президента России, сообщает Zakon.kz.
ЦИК РФ рассмотрит 8 декабря, в пятницу, проект постановления о голосовании на выборах президента в течение трех дней. Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, передает РИА Новости.
Действующий президент России Владимир Путин пока официально не объявлял об участии в предстоящих выборах. Он говорил, что огласит свое решение только после того, как о выборах объявит парламент.
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