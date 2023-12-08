Выборы президента России в 2024 году продлятся три дня

Голосование на выборах президента России в 2024 году продлится три дня, с 15 по 17 марта, сообщает Zakon.kz.

Проект постановления предусматривает проведение голосования на выборах президента в течение трех дней – 15, 16, 17 марта 2024 года, сообщает РБК.



Ранее Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова уточнила, что самовыдвиженцы должны подать документы в ЦИК до 27 декабря, а кандидаты от партий – до 1 января.

Президент Владимир Путин ранее отмечал, что "поговорит" о возможности выдвижения своей кандидатуры после того, как выборы назначит парламент. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, если Путин выставит свою кандидатуру, "реальную конкуренцию ему не составит никто".