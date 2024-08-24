В Британии приступили к испытаниям вакцины от рака легких

В Британии начались испытания первой в мире мРНК-вакцины для лечения рака легких, которая может стать альтернативой химиотерапии, поскольку представляет меньше вреда для организма, сообщает Zakon.kz.

Официальный релиз опубликовали на сайте объединения больниц Университетского колледжа Лондона (UCLH), которое включает в себя восемь медицинских учреждений.

"Первый пациент в рамках испытаний уже получил новую вакцину на основе технологии мРНК, предназначенную для уничтожения наиболее распространенной формы заболевания и предотвращения его рецидива. Препарат, разработанный германской биотехнологической компанией, стимулирует иммунную систему распознавать патологические клетки и бороться с ними", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что исследуемая вакцина не имеет такого токсического воздействия на организм, как химиотерапия, которая часто поражает не только раковые, но и здоровые клетки.

"Мы надеемся, что [разработанная вакцина] даст возможность улучшить результаты лечения наших пациентов с немелкоклеточным раком легких как на ранних, так и на поздних стадиях", – отметил профессор Сиоу Минг Ли, возглавляющий исследование препарата в Британии.

Всего в испытаниях примут участие порядка 130 человек на исследовательских площадках в семи странах.

6 августа 2024 года министр науки и высшего образования Саясат Нурбек рассказал, на каком этапе находится разработка отечественного препарата против рака и для кого он предназначается.